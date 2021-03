Koronavírus-járvány

Belgiumban ismét szigorítják a járványügyi rendelkezéseket

Belgiumban ismét szigorítják a járvány miatti korlátozásokat a koronavírusos új fertőzöttek számának mintegy 40 százalékos megnövekedése miatt.



A szerdán bejelentett döntés értelmében péntektől legalább négyhetes lezárást vezetnek be több ágazatban: a kozmetikai és fodrászszalonok ismét bezárják kapuikat, a nem alapvető árucikkeket kínáló üzletek csak előzetes egyeztetés alapján fogadhatnak vevőt, és egynél egyszerre nem többet, azonban a házhozszállítás továbbra is választható lehetőség marad. Az emberek az eddigi tíz helyett immáron csak négyfős csoportokban gyülekezhetnek szabadtéren is. Továbbá az ifjúsági táborok és a fakultatív foglakozások megtartása csak a húsvéti szünet alatt lesz lehetséges, nem több mint 10 fő részvételével. Hétfőtől egészen április 2-ig az óvodákon kívül mindenfajta oktatási intézmény bezár. A belga kormány célja azonban az, hogy április 19-től az iskolákban visszaálljon a normális tanrend. A rendelkezések szerint a távmunka továbbra is kötelező érvényű lesz, és szigorúbb büntetések vonatkoznak majd azokra a munkahelyekre, ahol nem tartják be ezt a szabályt.



A "nem alapvető okok miatti" külföldi utazások tilalma szintén érvényben marad.



"Ez most nem a megfelelő időszak a külföldi utakhoz. A hatóságok szigorú ellenőrzés alatt tartják a határátkelőket a húsvéti szünet folyamán" - jelentette be Alexander de Croo kormányfő a rendelkezésekről tájékoztató szerdai sajtókonferencián.



Az elmúlt tíz napban Belgiumban mintegy 40 százalékkal megnőtt az új fertőzöttek aránya, napi átlagban mintegy 4200 esetet regisztráltak az egészségügyi hatóságok. A kórházi felvételek száma 23 százalékkal növekedett. A helyi média szerint a belga kormányt komolyan aggasztja az intenzív ápolási osztályok túlterheltsége, mivel az intenzív kezelést igénylő páciensek száma pár hét alatt megduplázódott, 300-ról mintegy 600-ra nőtt. A járvány következtében elhunytak száma viszonylag enyhén, 3 százalékkal emelkedett. A koronavírus elleni vakcina első adagját a 11,5 millió fős ország felnőtt lakosságának 11,5 százaléka kapta meg, míg 4,2 százalékot oltottak már be a második adaggal is.