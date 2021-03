Koronavírus-járvány

Koronavírus: szájon át szedhető gyógyszert tesztel a Pfizer

A Pfizer elkezdte a Covid-19 elleni, szájon át szedhető gyógyszer klinikai tesztelésének korai szakaszát, a szert a fertőzés első tüneteinek megjelenésekor lehetne adni a betegeknek - közölte kedden az amerikai gyógyszeripari vállalat.



Az antivirális gyógyszerjelölt laboratóriumi kísérletekben meggyőző hatékonyságot mutatott a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 új típusú koronavírus ellen.



A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt egy fehérjebontó enzimgátló, amely megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben. Az ilyen fehérjebontó enzimgátlók hatékonyak más vírusok, mint a HIV vagy a hepatitisz C ellen, önmagukban is és más antivirális szerekkel kombinálva - közölte a vállalat.



A Pfizer szerint ez a molekulafajta jól tűrt kezelés lehet a Covid-19 ellen, mivel a jelenleg piacon lévő, hasonló elven működő terápiák esetében nem jeleztek biztonsági kockázatokat.



A vállalat tanulmányoz egy intravénásan adható vírusellenes gyógyszerjelöltet is a klinikai próbák korai szakaszában kórházban kezelteken is.



"Együtt a két (szájon át szedhető és intravénás) jelöltnek megvan a potenciálja arra, hogy egymáshoz illesztett kezelést eredményezzen, amely kiegészíti az oltást, ha a betegség felüti a fejét" - mondta Mikael Dolsten, a Pfizer tudományos vezetője.