A fürdőszoba padlóján jött világra Erzsébet királynő tizedik dédunokája

Megszületett a brit uralkodó tizedik dédunokája: Zara Tindall, II. Erzsébet királynő legidősebb leányunokája egészséges fiúgyermeknek adott életet.



A kisfiú még vasárnap jött a világra 3742 gramm súllyal.



Az újszülött, Lucas Philip Tindall, Zara Tindall és férje, Mike Tindall harmadik gyermeke.



A Philip névvel a házaspár a dédnagypapának, Fülöp edinburghi hercegnek, a királynő 100. életévében járó férjének kívánt kedveskedni, de így hívják Mike Tindall édesapját is.



Mike Tindall szerdán közzétett podcastjában elmondta: a kisfiú olyan gyorsan érkezett, hogy nem jutottak el a kórházig, a gyermek otthon, a fürdőszobában jött a világra.



Zara és Mike Tindall újszülött kisfia jelenleg a 22. a trónöröklési sorrendben.



Zara Tindall is szerepel a hivatalos brit trónutódlási sorban, a 17. helyen, nem valószínű azonban, hogy valaha is az ő vagy három gyermeke valamelyikének fejére kerülne a korona.



A 39 éves kismama a brit királyi család legmagasabb rangú "polgári" tagja.



Kilenc éve házasodott össze polgári származású férjével. A 42 éves Mike Tindall 2003-ban a világbajnok angol rögbiválogatott tagja volt.



Zara Tindall - férjéhez hasonlóan - sokkal inkább ismert kiemelkedő sportteljesítményéről, semmint a brit királyi családhoz fűződő kapcsolatairól. Zara - aki esküvője óta is gyakran leánykori nevén, Zara Phillipsként szerepel nyilvános eseményeken - világbajnok díjugrató, aki a 2012-es nyári londoni olimpiai játékokon csapatban ezüstérmet, a 2006-os németországi világbajnokságon egyéni aranyat nyert.