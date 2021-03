Koronavírus-járvány

Hibás csomagolás miatt felfüggesztette Hongkong a Pfizer vakcina használatát

Hongkong ideiglenesen felfüggesztette a Pfizer/BioNTech-féle koronavírus elleni vakcina használatát, miután a gyártó jelezte, hogy a városban használt egyik sorozat fioláinak zárókupakja nem megfelelően zár - adta hírül internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A hongkongi kormányzat szerdán határozatlan időre felfüggesztette mind a 21, a német-amerikai fejlesztésű oltóanyagot használó közösségi oltóközpont tevékenységét. A központokban szerda reggel, a bejelentés előtt még több tucatnyi embert oltottak be a BioNTech Comirnaty vakcinájával.



A BioNTech Hongkongot és Makaót is figyelmeztette az oltóanyag 210 102-es sorozatának csomagolási hibájára, és a biztonság kedvéért leállította a sorozat kiszállítását az ügy kivizsgálásának idejére - közölte mindkét város kormányzata.



A makaói kormányzat szintén felfüggesztette a kérdéses sorozat alkalmazását, ugyanakkor megnyugtatta a lakosságot, hogy az oltóanyag érintett dózisai nem jelentenek egészségügyi kockázatot.



A hongkongi vezetés mindazonáltal elővigyázatosságból a Pfizer vakcina egy másik sorozatának alkalmazását is felfüggesztette. A hongkongi egészségügyi minisztérium vésztanácskozást fog tartani a Fosun Pharma nevű, sanghaji székhelyű gyógyszeripari vállalattal, amely a BioNTech/Pfizer oltóanyag beszállítója.



Hongkongban a BioNTech/Pfizer vakcinán kívül a Sinovac kínai gyártó oltóanyagával folyik jelenleg a lakosság oltása. A város kormányzata már az AstraZenecával is megállapodott a brit gyártó az Oxford Egyetemmel közösen fejlesztett vakcinájának beszállításáról, ám ez az oltóanyag csak az év második felében lesz elérhető Hongkongban. A különleges státuszú városban kedd reggelig 403 ezer ember, vagyis a lakosság 5,3 százaléka kapott már védőoltást. Több mint 150 ezren a Pfizer/BioNTech vakcina első adagját, míg közel 253 ezren a Sinovac féle oltóanyag első dózisát kapták meg.