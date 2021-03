Lövöldözés egy coloradói áruházban, sok halott - videó

Tíz ember vesztette életét egy áruházi fegyveres incidensben hétfőn az egyesült államokbeli Colorado államban, köztük a riasztás után elsőként helyszínre érkező rendőrök egyike - közölték a helyi hatóságok.



Az incidens a Denvertől mintegy 45 kilométerre észak-nyugatra lévő Boulderben történt. Maris Herold, a város rendőrparancsnoka egy esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy őrizetbe vették a gyanúsított férfit, aki a sebesülése miatt kezelésre szorul. A könnyeivel küzdő parancsnok ugyanakkor nem árulta el a gyanúsított nevét, és sem az elkövető indítékára, sem az incidens részleteire nem tért ki.



A CNN amerikai hírtelevízió egy meg nem nevezett rendőrségi forrástól úgy értesült, hogy a támadó egy AR-15 típusú gépkarabélyból nyitott tüzet.



A boulderi rendőrség kora délután tett közzé riasztást a Twitteren, hogy fegyveres incidens zajlik a helyi King Soopers szupermarketben. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, s a helyszínre kommandósokat is vezényeltek.



A rendőrség későbbre ígért részletes tájékoztatást. A helyszínelés és a tanúk meghallgatása még zajlik. Michael Dougherty megyei ügyész tragédiának és rémálomnak nevezte a Boulderben történteket.



Ez volt eddig a hetedik tömeggyilkosság idén az Egyesült Államokban a szerint az adatbázis szerint, amelyet a legalább négy halálos áldozatot követelő lőfegyveres támadásokról vezet az AP hírügynökség, a USA Today című lap és a Northeastern University. Előzőleg a déli Georgia államban március 16-án egy fegyveres támadó masszázsszalonokba belépve nyolc embert lőtt agyon, köztük hat ázsiai származású nőt.



A tavalyi, 2020-as évben - feltehetően az új koronavírus okozta járvány hatására - átmeneti nyugalom állt be a korábban rendkívüli módon elharapózott fegyveres támadásokban, és számuk az elmúlt több mint egy évtized legalacsonyabb szintjére esett vissza.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an 'active shooter' at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH