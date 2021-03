Koronavírus-járvány

Kiemelt oltóközpont lesz Franciaország nemzeti futballstadionja

A koronavírus elleni védőoltások beadásának kiemelt központjává alakul át a Stade de France, a franciák nemzeti futballstadionja.



A szombati Le Parisien szerint április elejétől üzemel majd új funkciójában az intézmény, amely a pandémiával vívott küzdelem legnagyobb centrumává válik. A lépés révén jelentős mértékben csökkenthető lesz a kórházakra nehezedő nyomás.



A Párizs északi részében, Saint-Denis-ben található stadionban hetente több ezer helyi lakost oltanak majd be, de a régió más megyéiben élő franciák is itt kaphatják meg a vakcinát. Hasonló feladatot már ellát egy másik francia sportlétesítmény, a marseille-i Velodrome Stadion.



A bő 90 ezer néző befogadására alkalmas Stade de France az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra épült, melyen több mérkőzésnek, köztük a döntőnek is a helyszíne volt, akárcsak a 2016-os futball Európa-bajnokságon.