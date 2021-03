Koronavírus-járvány

Napi oltásrekord, meredeken csökken az új fertőzések és a halálozások száma Nagy-Britanniában

A pénteken közzétett legfrissebb adatok alapján több mint 660 ezer embert oltottak be az elmúlt 24 órában a koronavírus elleni vakcinával Nagy-Britanniában. A brit oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.



Az új számok arról is tanúskodnak, hogy változatlanul jelentős ütemben csökken az új koronavírus-fertőzések és a halálozások száma.



A brit egészségügyi minisztérium összesítése szerint a pénteken nulla órakor zárult egy napban 528 260-an részesültek a vakcina első dózisában. A második adagot 132 016-an kapták meg, vagyis 24 óra alatt 660 276 oltást adtak be országszerte, többet, mint a brit oltási kampány december 8-i kezdete óta bármelyik napon.



A szaktárca pénteki közlése szerint az első oltási dózist eddig 26 263 732-en, a másodikat 2 011 070-en kapták meg.



Így az eddig beadott oltások száma az első és a második dózissal együtt meghaladta a 28 milliót Nagy-Britanniában.



A pénteki adatok azt jelentik, hogy a felnőtteknek csaknem a fele már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát.



A brit kormány célkitűzése az, hogy július végére a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 53 millió ember - részesüljön a koronavírus elleni oltásnak legalább az első adagjából.



Boris Johnson brit miniszterelnök a héten kijelentette, hogy jóllehet áprilisban az eddigi igen bőséges vakcinaellátmánynál technikai okok miatt kevesebb oltóanyag érkezik Nagy-Britanniába, az oltási célok azonban így is teljesülnek a kitűzött határidőkre.



A pénteken ismertetett adatsor alapján az elmúlt 24 órában 4802 új koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.



Az év elején még szinte minden nap 60 ezret messze meghaladó, esetenként csaknem 70 ezer napi új fertőzést szűrtek ki Nagy-Britanniában.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a pénteken zárult egy hétben 37 398 koronavírus-fertőzést azonosítottak tesztekkel, 3585-tel, 8,7 százalékkal kevesebbet az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.



A kimutatott új fertőzések száma azzal együtt is folyamatosan csökken, hogy két hete újraindult az oktatás az angliai iskolákban, és a gyerekeket hetente többször koronavírus-szűrésnek kell alávetni, ez viszont egyik napról a másikra 80-100 százalékkal megnövelte a naponta elvégzett tesztek számát.



Az elmúlt egy hétben 8,8 millió koronavírus-szűrést végeztek országszerte.



Jelentősen csökken a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt újonnan kórházi kezelésre szorulók száma is.



Az egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben 3535 beteget kellett kórházba szállítani, 1065-tel, 23,2 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.

A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - a pénteken zárult egy hétben 684 páciens haláláról érkezett jelentés.



Ez azt jelenti, hogy a Covid-19 betegség okozta halálozások heti száma 398-cal, 36,8 százalékkal csökkent az előző héttel összevetve.