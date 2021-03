Koronavírus-járvány

Bécsben elhalasztják a nem sürgős operációkat

Bécsben elhalasztják a nem sürgős, tervezhető műtéteket a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek emelkedő száma miatt, hogy szükség esetén biztosítani tudják a megfelelő számú ágykapacitást a kórházakban - jelentette be Markus Pederiva, a bécsi egészségügyi szövetség sajtószóvivője pénteken.



"A helyzet még nem kritikus, de a fővárosban az elmúlt hetekben emelkedett mind a koronavírusos új megbetegedések, mind a súlyosabb tünetekkel kórházba kerülők száma, ezért vagyunk kénytelenek ezt a lépést megtenni." - közölte a szóvivő.



Elmondta, hogy a jelenleg koronavírussal kórházban ápoltaknál a betegség lefolyása súlyosabb, és a betegek hamarabb kerülnek intenzív osztályra, mint korábban. Ezen túlmenően az is megfigyelhető, hogy egyre több fiatal szorul intenzív kezelésre. E tendencia okát az agresszívebb és fertőzőképesebb vírusvariánsok - elsősorban a brit koronavírus-mutáns - megnövekedett jelenlétében látják.



Eközben Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken beszámolt a járvány alakulásáról, és bemutatta a Legfelsőbb Közegészségügyi Tanács újonnan kinevezett elnökét. A funkciót mostantól betöltő Markus Müller a bécsi orvostudományi egyetem rektora, a tanácsnak régóta tagja, és a tárcavezető tanácsadó testületében is fontos szerepet tölt be.



Anschober szólt a brit vírusmutáns aggasztó jelenlétéről, miután Ausztria keleti tartományaiban már ez a variáns felelős az új megbetegedések 80-90 százalékáért. Legrosszabb a helyzet Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Bécsben, hangsúlyozta a tárcavezető, és hozzátette, hogy figyelik a járvány alakulását, és szükség esetén szigorúbb intézkedéseket vezetnek be ezekben a régiókban, hogy lehetőleg ne jussanak el az egészségügyi rendszer túlterheléséig.



Az oltásokról szólva a miniszter derűlátóan nyilatkozott, elmondta, hogy előreláthatólag húsvét után - a növekvő vakcinaszállítmányoknak köszönhetően - sikerül megduplázni a napi beadott oltások számát, mely jelenleg 30-35 ezer között mozog. Úgy véli, júliusig Ausztria eljuthat a hatmillió beadott oltásig, ezzel a lakosság oltható részének kétharmada immunis lesz a betegséggel szemben.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 3515 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 508 096 pozitív esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 1834, az intenzív kezelésre szorulók 397-en vannak. A betegség szövődményeibe az elmúlt napon 42-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 9024-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 468 275.