Halálozás

Elhunyt a tanzániai elnök, az afrikai kontinens egyik legismertebb koronavírus-szkeptikusa

Február 27-e óta nem jelent meg nyilvánosan, ami olyan feltételezésnek adott alapot, hogy esetleg ő is elkapta a fertőzést. Tisztségviselők azonban tagadták, hogy beteg lenne. 2021.03.18 08:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elhunyt 61 éves korában Joseph Magufuli tanzániai elnök - jelentette be Samia Suluhu Hassan alelnök a TBC állami televízióban szerdán.



"Elhunyt a Tanzániai Egyesült Köztársaság elnöke, a tiszteletre méltó dr. John Pombe Joseph Magufuli szívelégtelenségben a Dar es Salaam-i Mzena kórházban, ahol kezelték" - ismertette Hassan.



Zitto Kabwe ellenzéki vezető a bejelentést követően szintén részvétét nyilvánította.



Magufuli az afrikai kontinens egyik legismertebb koronavírus-szkeptikusa volt. Február 27-e óta nem jelent meg nyilvánosan, ami olyan feltételezésnek adott alapot, hogy esetleg ő is elkapta a fertőzést. Tisztségviselők azonban tagadták, hogy beteg lenne.



Kassim Majaliwa miniszterelnök pénteken közölte, hogy beszélt Magufulival, a kormányfő az elnök állítólagos betegségéről szóló jelentéseket egyes külföldön élő tanzániai "gyűlölködőknek" tulajdonította.



A 60 millió lakosú Tanzánia elnöke tavaly júniusban bejelentette, hogy országa háromnapos imával legyűrte a vírust, és nincs már egyetlen fertőzés sem az államban. Idén február végén már kénytelen volt elismerni, hogy a koronavírus-járvány - az imák ellenére is - jelen van országában, mivel belehalt a betegségbe a félautonóm Zanzibár sziget alelnöke.



Tanzánia tavaly április óta nem közöl járványügyi adatokat, pedig lakosai rendszeresen beszámolnak arról, hogy sokan elkapnak valamilyen légúti betegséget, a kórházak pedig arról tesznek jelentést, hogy megnőtt a tüdőgyulladásos esetek száma.



A vegyész végzettségű Magufuli 2015 novembere óta töltötte be az államfői tisztséget. Nyugati országok a szemére vetették, hogy hazájában aláásta a demokráciát. Ragadványneve a bulldózer lett, amiért minden ellenállással szemben keresztülvitte politikai elképzeléseit.



A tanzániai alkotmány értelmében az elnöki teendőket a 61 éves Hassan alelnök veszi át Magufuli tavaly kezdődött második öt évre szóló hivatali idejének fennmaradó részére. Ezzel Hassan lesz a kelet-afrikai ország első női államfője.



Hassan Zanzibáron született, Nagy-Britanniában tanult gazdaságtant, és az ENSZ Világélelmezési Programjánál (WFP) dolgozott, miután különböző kormányzati tisztségeket látott el hazájában.