Vatikán

Ferenc pápa az erőszak leállítását sürgette Mianmarban

A biztonsági erők sorfala előtt térdelve imádkozó apácát idézte példaként Ferenc pápa szerdai beszédében, amelyben békét és az erőszak leállítását szorgalmazta Mianmarban. 2021.03.17 18:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ferenc pápa a szerdai általános audiencián mondott beszéde végén kijelentette, hogy "mély szomorúsággal" követi a Mianmarban zajló eseményeket. Kiemelte, hogy magas az áldozatok száma, elsősorban a fiatal tüntetők között.



"Én is letérdelek Mianmar utcáin, és azt mondom: szűnjön meg az erőszak! Én is emelem karom és azt mondom: kerekedjen felül a párbeszéd! A vérontás semmire nem ad megoldást. Győzzön a párbeszéd!" - mondta az egyházfő.



Ferenc pápa szavaival Ann Nu Thawng xaveriánus szerzetesnőt idézte, aki a február 28-i béketüntetésen letérdelt a katonák sorfala előtt a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépés leállítását kérve. Az utcán térden imádkozó apácáról készült fényképet Charles Bo bíboros, ranguni érsek tette közzé közösségi oldalán.



A mianmari junta újabb tüntetések nyomán vasárnap statáriumot vezetett be Rangun két kerületében, jogvédők szerint legalább 38 demonstrálót öltek meg biztonsági erők az országszerte zajló megmozdulásokon.



Mianmarban rendszeresek a tüntetések azóta, hogy a hadsereg február elsején átvette a hatalmat, és őrizetbe vette az ország de facto vezetőjét, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít, valamint pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) több magas rangú tisztségviselőjét. A délkelet-ázsiai országban időközben polgári árnyékkormány alakult Manh Vin Khaing Than vezetésével.



Elemzők rámutattak, hogy Ferenc pápa gyakran sürget békét és párbeszédet a világ konfliktussal teli övezeteiben, de ritka, hogy kifejezze szolidaritását a tüntetőkkel.