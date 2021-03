Koronavírus-járvány

Tartományi miniszterelnök: hiba volt a korlátozások lazítása Németországban

Hiba volt lazítani Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének lassítását szolgáló korlátozásokat Szászország tartomány miniszterelnöke szerint, aki egy szerdán ismertetett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a politikai döntéshozóknak jobban meg kell fogadniuk a tudomány ajánlásait.



A SARS-CoV-2-re nemigen hatnak a politikai alapú döntések, ezért vissza kell térni a járványügyi védekezés "tudományos alapozású útjára", méghozzá "lehetőleg gyorsan" - mondta Michael Kretschmer egy online rendezvényen hírportálok beszámolói szerint.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok március elején kidolgozott megállapodásával bevezetett lazítások megbuktak, ennek a kísérletnek véget kell vetni - emelte ki a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa a járvány és a lelki egészség összefüggéseiről folytatott kedd esti beszélgetésen, amelyet a CDU-hoz közel álló Konrad Adenauer Alapítvány szervezett.



Hasonlóan fogalmazott egy szerdai online fórumon is, amelyen az eleve súlyosan fertőzött tartomány legnehezebb helyzetben lévő területein dolgozó helyi politikusok vettek részt. Mint mondta, a lazítások rendszere "nem működik", ezért irányváltásra van szükség. Meg kell próbálni visszaszerezni az ellenőrzést a vírus terjedése felett. Az események elébe kell menni, és nem rohanni utánuk - mondta.



Vezető egészségügyi szakemberek is a lazítások visszavonását sürgetik. Az állandó húzd meg, ereszd meg csak elbizonytalanítja a lakosságot és elégedetlenséget szül - mondta a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádiónak szerdán az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) vezetője, Uwe Janssens, aláhúzva, hogy március elején is a korlátozások meghosszabbítását sürgették, és mivel a politikai döntéshozók más megoldást választottak, most korrigálniuk kell, hogy ne terhelődjék túl az egészségügyi ellátórendszer.



A legtekintélyesebb német járványügyi szakértők között számon tartott Christian Drosten, a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének vezetője azt mondta, hogy a jelenlegi tendenciák alapján húsvétra ugyanannyira súlyos lesz a járványhelyzet, mint karácsonykor, a második hullám tetőzésének idején. Húsvét után még magasabbra emelkedhet a hullám, mert már a SARS-CoV-2 új, a korábbiaknál fertőzőképesebb és veszélyesebb változatai okozzák a legtöbb fertőzést.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint a gazdasági és társadalmi élet legtöbb területét befagyasztó korlátozásokat akkor kell mind visszaállítani, amikor 100 fölé emelkedik az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis a megelőző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma.



Ez a mutató a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint 86,20-nál tart. Egy nappal korábban 83,70-en, egy hete 65,40-en állt.

Az RKI adatai szerint az utóbbi 24 órában 13 453 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem 50 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 9146-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 594 764 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



Ugyanakkor a vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 249-ra csökkent az egy héttel korábbi 300-ról. A csökkenést a legidősebb korosztályokra és a leginkább veszélyeztetett csoportokra összpontosító oltási kampány előrehaladásának tulajdonítják szakértők. Az új halálesetekkel 73 656-ra emelkedett a járvány németországi áldozatainak száma.



A DIVI szerdai összesítése szerint országszerte 2859 embert ápolnak az intenzív osztályokon a Covid-19 miatt. Ez 123-mal több az egy héttel korábbi 2736-nál. A Covid-19 miatt intenzív osztályon fekvők 55 százaléka, 1572 ember szorul gépi lélegeztetésre.



A DIVI adatai szerint országszerte 24 147 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 3583 ágy szabad. A vészhelyzeti tartalék, azaz a pillanatnyilag nem használt, és hét napon belül üzembe helyezhető intenzív ágyak száma 10 419 - áll a szervezet jelentésében.