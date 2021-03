Franciaország

Mintegy ötven neonáci meggyőződésű katona szolgálhat a francia hadseregben

A francia védelmi minisztérium szerdán "nagyon súlyosnak" nevezte a feltárt eseteket, és jelezte, "semmilyen olyan ideológiát nem tolerál, amely ellentétes a köztársaság értékeivel"

Mintegy ötven olyan katona szolgál a francia hadseregben, akik a közösségi oldalakon nyíltan hirdetik neonáci meggyőződésüket - derül ki a Médiapart tényfeltáró portál írásából. A francia védelmi minisztérium szerdán "nagyon súlyosnak" nevezte a feltárt eseteket, és jelezte, "semmilyen olyan ideológiát nem tolerál, amely ellentétes a köztársaság értékeivel"



Az internetes újság a világhálón bárki által megtalálható nyomok - horogkeresztes zászló előtt posztoló vagy a Waffen SS-t dicsőítő katonák fotói, gyerekeket náci karlendítésre tanító videók, laktanyákban kifüggesztett náci szimbólumokról készült felvételek - alapján arra a következtetésre jutott, hogy mintegy ötven neonáci katona szolgálhat a francia erőknél, elsősorban az Idegen Légióban. A Médiapart azt is kétségbe vonja, hogy ezen ismert esetekkel szemben valamilyen szankciót foganatosított volna a hadsereg.



"A Médiapart nyomozása által feltárt esetek nagyon súlyosak, és alapos elemzés tárgyát képezik" - írta közleményében a védelmi tárca, kiemelve, hogy "minden ártó, romboló, revizionista, szélsőséges ideológia tilos a hadseregnél, és ezen esetekkel szemben nem létezik semmilyen tolerancia".



A közlemény szerint azonban "ahogy Florence Parly védelmi miniszternek már volt alkalma elmondani, nem létezik teljesen csalhatatlan érzékelő rendszer". A tárca arra is emlékeztetett, hogy az ötven eset elenyésző a francia hadseregben szolgáló 210 ezer katonához képest.



A Médiapart nem először végzett hasonló jellegű nyomozást, s arra is felhívta a figyelmet, hogy az eddig feltárt esetekről szóló információkat mindenki számára hozzáférhető felületeken találták.



A védelmi minisztérium arról is biztosított mindenkit, hogy azt a hét neonáci meggyőződésű katonát, akiknek profilját elsőként 2020 júliusban tette közzé a Médiapart, "szigorúan szankcionálták", a most feltárt új esetek közül pedig szankcionálni fogják azokat, akik még a hadsereg kötelékében vannak, a megjelölt katonák közül ugyanis tucatnyian, elsősorban az Idegen Légióból, már nem dolgoznak a francia hadseregnél.