Koronavírus-járvány

Uniós gyógyszerügynökség: nincs arra utaló jel, hogy az AstraZeneca vakcinája vérrögképződést okozna

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) meg van győződve az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának előnyeiről, nincs arra utaló jel, hogy a vakcina vérrögképződést okozna - közölte Emer Cooke, az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség ügyvezető igazgatója kedden.



Emer Cooke arra reagált, hogy a múlt héten és azóta több ország bejelentette: elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében.



Az amszterdami székhelyű EMA ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatóján kijelentette, az ügynökség meggyőződése, hogy az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Kijelentette: nincs bizonyíték arra, hogy a vakcina fokozott vérrögképződéssel járna.



A vérrögképződéssel járó megbetegedés, amely a trombociták számának veszélyes mértékű csökkenését is előidézte néhány esetben, eddig igen alacsony arányban fordult elő az AstraZeneca cég termékével beoltottak körében - mondta. Tájékoztatása szerint az Európai Unió országaiban és Nagy-Britanniában ez idáig több mint 17 millió AstraZeneca vakcinával beoltott között 37 vérrögképződéses esetről számoltak be. Ez a szám jóval alacsonyabb, mint ami általában előfordul egy ekkora minta esetében. Az AstraZeneca oltóanyaga hasonló tüneteket produkál a többi engedélyezett koronavírus elleni oltóanyaghoz - közölte.



"Semmi sem utal arra, hogy a nagyon ritkán előforduló vérrögképződést az oltás okozta volna, de a szakértők megvizsgálják ezt a lehetőséget is" - fogalmazott.



Az ügynökség folytatja a vakcina vizsgálatát, annak eredményéről csütörtökön adnak további tájékoztatást - tette hozzá.



A vérrögképződéses esetek, illetve az ez idáig uniós használatra engedélyezett valamennyi vakcina, köztük a Pfizer/BioNtech, a Moderna és a Johnson & Johnson oltóanyagai esetleges mellékhatásainak kivizsgálását az EMA csütörtökön kezdte meg.