Koronavírus-járvány

Belgiumban folyamatosan emelkednek a járványügyi mutatók

A belga közegészségügyi intézet, a Sciensano hétfőn közölte, hogy a koronavírus-járvány mutatói az elmúlt héten minden téren emelkedtek: növekedett az új fertőzöttek, a kórházi felvételek és a halálesetek száma is.



Az elmúlt héten napi átlagban 2713 embernek lett pozitív a vírustesztje, 162 embert szállítottak ápolásra egészségügyi intézményekbe, 27-en estek áldozatul a járvánnyal összefüggő betegségnek. Mindez 15, 14, és 4 százalékos növekedést jelent az azt megelőző hét adataihoz képest.



Jelenleg 2013 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 108-cal többet, mint vasárnap. 484 ember intenzív kezelést kap, 266-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére.



Belgiumban eddig összesen 763 001 ember kapta meg a koronavírus-elleni vakcina első dózisát, míg közel 383 ezer embert, a teljes lakosság 3,3 százalékát oltották már be a második adaggal is.



Hétfőn Brüsszelben négy új oltásközpontot nyitottak meg. Így fővárosban naponta 1000 embernek lenne lehetősége beoltatnia magát, azonban a helyi média szerint ezen a héten nem több mint 2000 emberre kerülhet sor, mivel nem áll rendelkezésre elég oltóanyag, az AstraZeneca vállalat vakcinaszállítmányának késése miatt.



Az országban a járvány helyi megjelenése óta összesen mintegy 808 300-an betegedtek meg, és 22 441 ember halt bele a vírusfertőzésbe.