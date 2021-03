Koronavírus-járvány

Vízágyút is használtak a járványügyi intézkedések ellen tüntetők oszlatására Hollandiában

Tüntetők gyűltek össze vasárnap délután Hága belvárosában a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések ellen tiltakozva, a rohamrendőrök vízágyút és gumibotot is használtak a megmozdulás résztvevőinek oszlatására - közölte a helyi média vasárnap.



A tüntetést azután oszlatták fel, hogy a mintegy kétezer résztvevő közül sokan megsértették az érvényes rendkívüli intézkedéseket, köztük a biztonságos távolságtartásra vonatkozó szabályokat, továbbá figyelmen kívül hagyták a távozásra felszólító rendőrségi figyelmeztetést. Az oszlatást az is indokolta, hogy a megmozdulásra a megengedettnél többszáz fővel többen érkeztek - közölték.



Médiabeszámolók szerint több Hágába tartó vonatot is leállítottak, hogy megakadályozzák további tüntetők csatlakozását a megmozduláshoz. Noha a tiltakozás békés volt, egy férfit már a tüntetés elején előállítottak, aki bottal támadt a rendőrökre.



Az elmúlt hetekben több kisebb létszámú, a járványintézkedések ellen szervezett megmozdulást tartottak holland városokban, ezeket a távozásra való felszólítás megtagadása miatt a rohamrendőrök szintén gumibottal oszlatták fel - emlékeztettek.



A helyi közegészségügyi hatóság vasárnapi tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 6012 új koronavírusos fertőzöttet jegyeztek fel, ami ugyan hét százalékkal elmarad az előző nap adataihoz képest, ám 32 százalékkal magasabb a múlt hétvégén feljegyzett adatoknál. A hét folyamán átlagosan 5356 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust. Kórházakban jelenleg 1922 embert ápolnak, 47-tel többet, mint szombaton. Intenzív ellátásban 554-en részesülnek. A héten átlagosan naponta 34 ember halt meg a vírus szövődményeiben, ez az adat 13 százalékkal kevesebb, mint az előző héten. A járvány kezdete óta 1 157 192 embernek bizonyult pozitívnak a koronavírus tesztje Hollandiában, és a 16 069 haltak meg a vírus okozta betegségben.



Hollandiában parlamenti választásokat tartanak hétfőtől. A szerdán záródó voksoláson az előrejelzések szerint a január középén lemondott, azóta ügyvivő feladatokat ellátó Mark Rutte kormányfőt újra megválasztják a holland szavazók.