Koronavírus-járvány

Olaszországban is meghalt egy tanár az oltás után - nem adják be a többi AstraZeneca-vakcinát

Az északnyugat-olaszországi Piemontban felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután egy tanár az oltás után egy nappal meghalt - közölték vasárnap a régió egészségügyi hatóságai vasárnap.



A férfit szombaton oltották be Biella városában.



Halála körülményeit vizsgálják, az AstraZeneca használatát azonban azonnali hatállyal felfüggesztették. Azokat, akiket vasárnapra regisztráltak AstraZeneca-oltásra, hazaküldték az oltóállomásokról. A régióban egyelőre csak Pfizer-BioNTech- és Moderna-vakcinával folytatják az oltást.



Elővigyázatosságból hozott döntésnek nevezte az AstraZeneca felfüggesztését a tartomány egészségügyi tanácsosa, Luigi Genesio Icardi. Hangoztatta, hogy ez az első haláleset a december végétől beoltott emberek között.



Korábban az AstraZeneca két sorozata felhasználását függesztették fel Szicíliában, miután az oltás után néhány esetben vérrögképződést észlelték. Egy katona halála miatt vizsgálatot indítottak.



Hétfőtől az egész országban jelentősen szigorítják a járványkorlátozásokat. Az újbóli zárás a hatvanmillió olaszból negyvennyolcmilliót érint.



A teljes zárlat alá kerülő Róma városában vasárnap is nyitva tartottak a fodrászatok, amelyek már szombaton is késő estig megállás nélkül fogadták a vendégeket. Tömegek lepték el a zárás előtti utolsó sétára a bevásárlóutcákat, a múzeumokat és az éttermek, bárok teraszait. Kordonokkal igyekezték terelni az emberáradatot.



Az olasz belügyminisztérium adatai szerint az utóbbi egy év alatt több mint 43 millió esetben ellenőrizték a járványkorlátozások tiszteletben tartását, és 600 ezer emberre szabtak ki bírságot.



Ferenc pápa vasárnap a Szent Péter-bazilikában a Fülöp-szigeti kereszténység ötszázadik évfordulóján mutatott be misét korlátozott számú hívő részvételével. A pápa délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából beszélt, és szavait több ezren hallgatták néhány hétre "búcsúzva" az egyházfővel való személyes találkozóktól.



Hétfőtől egészen április 6-ig Vatikán Állam is zárlat alá kerül, az egyházfő beszédeit és a miséket ismét interneten keresztül közvetítik. Hívők nélküli lesz virágvasárnap és a húsvét is: tavaly elmaradt a lábmosás nagycsütörtöki szertartása, a nagypéntek esti keresztutat a Colosseum helyett a Szent Péter téren tartották meg, és üres bazilikában zajlott a húsvét vasárnapi mise is.

Hasonló lesz az idei húsvét is, amikor a zárlat már kivétel nélkül minden várost és régiót érinteni fog. Az egész napos kijárási tilalom miatt az olaszok csak a lakhelyükhöz legközelebbi templomba mehetnek. A biztonsági távolságtartás miatt a hívők számát is csökkenteni kell, de karácsonyhoz hasonlóan igyekeznek naponta minél több misét bemutatni.



Tavaly az új koronavírus-járvány első hullámában, március 9-én zárták le a Vatikánt. Ferenc pápa március 27-én tartott imádságot a teljesen üres Szent Péter téren a betegekért és halottakért.



A Vatikán bejelentése szerint gyors ütemben halad a pápai állam lakóinak és dolgozóinak beoltása. A kevesebb mint négyezer lakosú Vatikán lehet az első teljesen átoltott állam. A vakcinaszállítmány január közepén érkezett meg Vatikánvárosba, Ferenc pápa február elején kapta meg a második dózist, és beoltották a 93 éves XVI. Benedek nyugalmazott pápát is.



Hétfőtől hétmillió olasz diák áll át ismét távoktatásra, a tanulótársadalom 81,5 százaléka. Lombardia tartományban a bölcsődéseket is otthon tartják. A diákok nagy része tavaly március óta csak szeptemberben és októberben vett részt rendszeres tantermi oktatásban.