Franciaország

Szembesítették panaszosával a nemi erőszakkal vádolt francia belügyminisztert

Szembesítették pénteken Gérald Darmanin francia belügyminisztert a párizsi bűnügyi bíróságon azzal a nővel, aki nemi erőszakkal vádolta meg.



A 2017-ben történt feljelentés óta most először történt szembesítés az ügyben.



Az ügyben már kétszer elindított vizsgálatot bűncselekmény hiányában először 2017 júliusban, majd 2018 februárban vádemelés nélkül lezárták, miután a panaszos akkor nem jelent meg a nyomozók idézésére. A semmítőszék 2019 novemberben azonban elrendelte az ügy vádemelés nélküli lezárásának felülvizsgálatát.



A panaszos, Sophie Patterson Spatz ezúttal viszont megjelent az idézésre, ahol a miniszter is jelen volt.



A 2009-es eset miatti feljelentés az után érkezett, hogy Gérald Darmanint kinevezték miniszternek. A 38 éves politikus 2017 júniusban rágalmazás miatt feljelentette a panaszost, aki azt állította, hogy a korábban a jobbközép Köztársaságiak elődpártjában, az UMP-ben politizáló férfi megerőszakolta, amikor jogi segítségért fordult hozzá.



A jelenleg 49 éves Sophie Patterson Spatz 2009-ben azért fordult a jobbközép párt jogi osztályának munkatársaként tevékenykedő fiatal politikushoz, hogy járjon közbe egy, ellene 2004-ben hozott ítélet semmissé nyilvánításában. A nőt azért ítélték el, mert megzsarolta és telefonon zaklatta a volt barátját. A nő azt állítja, hogy Darmanin szexuális szolgáltatásokért cserébe segítséget ígért neki.



Darmanin 2018 februárban a rendőröknek elismerte, hogy szexuális kapcsolata volt a nővel, de tagadta az erőszak vádját. Azt állította, hogy a közös megegyezéssel történt szexuális kapcsolatot a nő kezdeményezte, és semmit nem kapott érte cserébe.



"Azért azt is meg kell érteni, milyen az, amikor alaptanul vádolják az embert, és el kell magyaráznia a szüleinek, hogy mi is történt, mert tény, hogy akkoriban fiatalemberként éltem" - mondta júliusban a La Voix du Nord című regionális lapnak adott interjúban a tárcavezető.



Darmanin kinevezését a belügyi tárca élére élesen bírálták feminista szervezetek.



A szembesítés előtt igazságügyi források azt mondták az AFP francia hírügynökségnek, hogy a vizsgálóbíró nincs arról meggyőződve, hogy jogilag erőszaknak minősíthető az, ami történt.