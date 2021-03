Koronavírus-járvány

Romániában több ezren lemondták regisztrációjukat az AstraZeneca védőoltásra

A lakosságot megnyugtatandó Florin Citu miniszterelnök pénteki sajtónyilatkozatában rámutatott: Európában már több mint ötmillió embert oltottak be AstraZenecával. 2021.03.12 18:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában csütörtök estétől péntek délig kilencezren mondták le az AstraZeneca vakcinára korábban lefoglalt időpontjukat az internetes előjegyzési portálon - közölte a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló bizottság (CNCAV).



A testület közösségi oldalán válaszolt pénteken az AstraZeneca oltóanyaggal kapcsolatos lakossági kérdésekre. Ezek egyike azt firtatta: mennyire ingott meg Romániában a bizalom a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinában, miután több európai ország felfüggesztette használatát az egyes beoltottaknál tapasztalt vérrögképződés miatt. A CNCAV számszerűsített válaszához azt is hozzátette, hogy az AstraZenecára vonatkozó 200 ezer előjegyzéshez képest a visszalépők aránya "mindössze" 4,5 százalék.



A romániai oltáskampányt koordináló bizottság csütörtök este úgy döntött, hogy "elővigyázatosságból" egyelőre nem használja fel azt a négyezer adag megmaradt AstraZeneca vakcinát, amely ugyanabból a szállítmányból származik, és amelynek használatát Olaszországban felfüggesztették, mert Szicíliában két személy is elhunyt, miután megkapta a védőoltást.



A CNCAV azonban nem állította le az AstraZenecát használó oltóközpontjainak tevékenységét, a visszavont oltóanyagot más szállítmányokból származóval pótolják. A kérdéses szállítmányból Románia 81 600 adagot kapott, és ebből már több mint 77 ezer adagot felhasznált.



A román média kiderítette, hogy ebből a szállítmányból származó vakcinával oltották be azt a 47 éves zsílvásárhelyi (Targu Jiu) férfit is, aki másnap szívinfarktusban elhunyt. Valeriu Georghita, az oltáskampány vezetője az esetről elmondta: nem lehet ok-okozati összefüggést kimutatni az oltás és a haláleset között, a boncolás pedig megállapította, hogy - bár nem tartották nyilván krónikus betegként - az áldozatnak korábban is volt már szívinfarktusa.



A lakosságot megnyugtatandó Florin Citu miniszterelnök pénteki sajtónyilatkozatában rámutatott: Európában már több mint ötmillió embert oltottak be AstraZenecával, Nagy-Britannia pedig ezt az oltóanyagot használja a teljes lakosság immunizálására. Úgy értékelte: meg kell bízni a szakértőkben, az Európai Gyógyszerügynökségben. "Semmi sem változott", Romániában valamennyi vakcinatípussal folytatódik az oltáskampány, és természetesen figyelemmel kísérik az esetleges mellékhatásokat - mondta.



A kormányfő ugyanakkor élesen bírálta, és "terrorcselekményhez" hasonlította azt az ellenkampányt, amely több mint egy éve megkérdőjelezi a járvány megfékezésére irányuló összes kormányzati erőfeszítést. Citu úgy értékelte: az államhatalmat próbálják meg aláásni azok, akik a maszkviselés, távolságtartás ellen kampányolnak, az oltások ellen hergelnek.