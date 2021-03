Koronavírus-járvány

Orosz és kínai vakcinát is gyárt majd Szerbia

Májustól Szerbiában is gyártják az orosz Szputnyik V vakcinát, ezzel a nyugat-balkáni ország lesz az első európai állam, amely az orosz oltóanyagot előállítja és exportálja - jelentette be Nenad Popovic innovációért és technológiai fejlesztésért felelős tárca nélküli szerb miniszter.



Hozzátette: a gyártás első fázisában 4 millió Szputnyik V vakcina készül.



Emellett Szerbia Kínával és az Egyesült Arab Emírségekkel közösen felépít a területén egy üzemet, amelyben a kínai Sinopharm oltóanyagát fogják előállítani már októbertől - jelentette be csütörtökön Aleksandar Vucic államfő Abu-Dzabiban. Az elnök úgy fogalmazott: "megmentettük Szerbiát".



Szerbiában jelenleg négy vakcina hozzáférhető, az amerikai-német Pfizer/BioNTEch, a brit-svéd AstraZeneca, az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm oltóanyaga. Eddig mintegy 1,8 millió ember kapta meg az oltás legalább egy adagját.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 4595-tel 503 291-re, Koszovóban 632-vel 75 340-re, Észak-Macedóniában 947-tel 109 894-re, Montenegróban 572-vel 82 029-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1138-cal 140 790-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 24-gyel 4634-re, Koszovóban nyolccal 1686-ra, Észak-Macedóniában 21-gyel 3263-ra, Montenegróban 13-mal 1114-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 28-cal 5603-ra nőtt.