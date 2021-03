Koronavírus-járvány

Átszállítják a betegeket a túlterhelt párizsi kórházakból

A francia Riviéra tengerparti településein a következő hétvégén is karantén lép életbe a koronavírus-járvány miatt, máshol azonban sem szigorítások, sem enyhítések nem lesznek, a párizsi régió túlterhelt kórházaiból viszont átszállítanak betegeket az ország más területeire - jelentette be a védelmi tanács szerdai ülését követően Gabriel Attal kormányszóvivő.



"Az a döntés született, ami nehéz döntés, hogy a lezárást a következő hétvégére is meghosszabbítjuk Alpes-Martimes megyében az előző két hétvégéhez hasonlóan" - mondta a kormányszóvivő. Jelezte, hogy a jövő héten ismét összeül a védelmi tanács, mielőtt esetlegesen megszüntetik a rendkívüli karanténintézkedést, ugyanis a mutatók már javulnak a francia Riviérán.



Kedden az északi Pas-de-Calais megye illetékesei is bejelentették, hogy a brit vírusvariáns térnyerése miatt a hétvégi lezárás egész márciusban érvényben marad, s a terület egészségügyi intézményeiből Belgium határ menti kórházaiba szállítanak át betegeket.



Miután a járványhelyzet Franciaországban régiónként nagyon különböző, a kormány néhány hete új stratégiát alkalmaz: a legfertőzöttebb területeken hétvégi lezárást léptetett életbe a vírus terjedésének megfékezésére.



Miközben a járványügyi mutatók csaknem egy hónapja stagnálnak (20-25 ezer közötti a napi új esetszám és 25 ezer a kórházi ápoltak száma), sőt az elmúlt héten 2 százalékot csökkentek is, az intenzív kezelésre szoruló fertőzöttek száma a fertőzőbb variánsok miatt egy hete emelkedik, mindenekelőtt a fővárosi agglomerációban.



A lélegeztetőgépen lévő csaknem 4 ezer fertőzött negyedét Párizsban látják el.



Ez feleannyi, mint a járvány egy évvel ezelőtti első hullámának csúcspontján, de a január eleji 2600-ról fokozatosan érte el a második hullám november végi szintjét. A decemberi csúcsponton csaknem 5 ezren voltak intenzív osztályon.



A kormányszóvivő szerdán elismerte, hogy "a kórházi helyzet az Ile-de-France régióban különösen nyugtalanító", ezért a következő napokban a fővárosi kórházakból más régiókba terveznek betegeket átszállítani.



A regionális egészségügyi hatóság már hétfőn arra kért minden fővárosi kórházat, hogy a kevésbé sürgős beavatkozások negyven százalékát halassza el annak érdekében, hogy a következő napokban legyen elég kapacitás az új betegek fogadására.



A főváros és környékének lezárását, ahol több mint 12 millióan élnek, azonban kizárta a kormányszóvivő.



A hétvégi lezárás északon mintegy 2 millió, a déli országrészben kevesebb mint egymillió embert érint a több mint 66 millió lakosú országban.



Jelenleg az egész ország területén délután 6 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalom van érvényben, a vendéglátóhelyek, a kulturális intézmények és a sportolásra alkalmas helyek több mint négy hónapja zárva vannak, de az iskolák és a 10 ezer négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek nyitva tartanak.



A járványban eddig több mint 89 ezren vesztették életüket.

Az országba eddig beérkezett 9,3 millió adag oltóanyagból több mint 4 millióan (6,2 százalék) kapták meg az első dózist és 2 millióan (3 százalék) mindkét komponenst.