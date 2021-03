Koronavírus-járvány

Megkezdte működését Róma legnagyobb köztéri vakcinázóállomása

A Termini pályaudvar előtt felállított sátorkomplexumban hatszáz pedagógus állt sorban, hogy megkapja az új típusú koronavírus elleni oltást. 2021.03.10 15:41 MTI

Megkezdte működését az olasz főváros legnagyobb köztéri vakcinázóállomása szerdán, a koronavírus-járvány miatt elrendelt első zárlat életbe lépésének első évfordulóján. A Termini pályaudvar előtt felállított sátorkomplexumban hatszáz pedagógus állt sorban, hogy megkapja az új típusú koronavírus elleni oltást.



Róma legforgalmasabb terén állították fel a fehér színéről messziről felismerhető sátorkomplexumot. Hétszázötven négyzetméterével ez az ország és a főváros legnagyobb köztéri vakcinázóközpontja, valamint az első Európában, amelyet vasútállomásnál alakítottak ki.



A Termini pályudvarnál a koronavírus-járvány ellenére is több százezren fordulnak meg naponta, az állomásról több száz vonat indul északi és déli irányba egyaránt. A Termini előtti téren buszterminál működik, valamint metrócsatlakozási pontként is ismert.



"A tömeges oltásra szánt köztéri vakcinázó állomásokat úgy alakítjuk ki, hogy könnyen megközelíthetőek legyenek idősek és fiatalok számára, akár gyalogosan is. Terveink szerint a nyári turistaszezonban a vasútra szállók itt olthatják be magukat" - mondta Alessandra Filigrano sajtófelelős az MTI-nek.



A vöröskereszt, az olasz vasutak és Lazio tartomány együttműködésével a sátorszerkezetet egy hét alatt állították fel. A bejáratnál felállított kézszkennerrel megmérik az érkezők testhőmérsékletét, majd fertőtlenítő párafüggönyön haladnak át. Az állomás három egységből áll: az első teremben felveszik a beoltandók adatait, a második teremben vakcináznak huszonnégy egymástól elkülönített fülkében, a harmadik teremben a beoltottak negyedórát várnak az oltás esetleges mellékhatásainak ellenőrzésére. Külön helyiségeket építettek ki a fogyatékosággal élők számára.



A március 8-án az egészségügyi miniszter, Roberto Speranza által megnyitott oltóközpont szerdán kapcsolt maximális sebességre: hatszáz római pedagógust vártak, akik előzetesen regisztráltak. Köztük több pap és apáca is volt, akik a katolikus oktatási intézményekben dolgoznak. Mindannyian AstraZeneca-oltóanyagot kaptak.



Az állomáson a tömeges oltás megkezdésével naponta 1500 embert tudnak majd beoltani. Ehhez az kell, hogy a vakcinaszállítmányok érkezése rendszeressé váljon.



A Termini pályaudvárnál felállított oltópont a negyedik Róma városában, korábban az úgynevezett Zenepark kertjében, egy kongresszusi központban és a fiumicinói repülőtér parkolójában állítottak már fel hasonlókat. Országos adatok szerint mintegy hatmillió olaszt oltottak be eddig a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) ellen, de kevesebb mint kétmillióan részesültek második adagban is. Az egészségügyi dolgozók és a nyolcvan év felettiek vakcinázása még nem zárult le.



Tavaly március 10-én zárták le teljesen Olaszországot, az új koronavírus-járvány első hulláma kezdetén. Akkor május második feléig tartott a zárlat, leállt a kereskedelem, az oktatás, a termelés, az utcára is csak engedéllyel lehetett kilépni.

Egy év elteltével az ország több mint fele ismét teljes vagy részleges zárlat alatt van a vírusmutációk erőteljes terjedése miatt. Az egészségügyi hatóságok újabb országos zárlatot sürgetnek, amiről a kormánynak a következő órákban kell döntenie. A javaslatok között szerepel, hogy első fázisban csak hétvégére zárják le az országot, a most este tízkor kezdődő éjszakai kijárási tilalom korábbi kezdetével.