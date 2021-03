Koronavírus-járvány

Románia legfertőzöttebb városaiban szerdától bárki feliratkozhat az oltásra

Románia nyolc legfertőzöttebb megyei jogú városában az ország többi része előtt, már szerdán megkezdődik a koronavírus elleni oltáskampány harmadik, a teljes felnőtt lakosságra kiterjedő szakasza - jelentette be keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheoghita katonaorvos, a kampány koordinátora.



Olyan településekről van szó, ahol az utóbbi kéthetes fertőzési arány meghaladja a lakosság 4,5 ezrelékét. A nyolc legfertőzöttebb nagyváros közül hét - Kolozsvár, Temesvár, Gyulafehérvár, Brassó, Nagybánya, Petrozsény, Zilah - Erdélyben található, a nyolcadik pedig a dél-romániai Giurgiu. Ezeken a településeken március 15-étől kezdődően további 74 oltóközpontokat nyitnak, és már szerdától kezdődően bárki feliratkozhat a vakcinára.



Az ország többi részén hétfőtől nyitják meg a feliratkozás lehetőségét a teljes felnőtt lakosság előtt, de az áprilisban kezdődő harmadik szakaszban is elsőbbséget fognak élvezni az első két szakaszban kiemelt társadalmi rétegek képviselői.



Romániában az ország túlnyomó részében lezárult az oltáskampány első, egészségügyi dolgozókat érintő szakasza, a jelenleg zajló második szakaszban pedig a 65 év felettieket, a krónikus betegeket, a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző, illetve fokozott fertőzésveszélynek kitett foglalkoztatási csoportokat - a közigazgatásban, energiaszektorban, nemzetvédelemben, közszállításban, távközlésben, oktatásban, szállítmányozásban, élelmezésben, vízműveknél, hulladékgazdálkodásban, temetkezési vállalatoknál, és a sajtóban dolgozókat - oltják.



Gheorghiu rámutatott: az oltáskampány harmadik szakaszában is igyekeznek elsőbbséget biztosítani a nagyobb fertőzésveszélynek kitett embereknek, köztük a bányászoknak, vendéglátóipari dolgozóknak, fodrászoknak, előadóművészeknek, pénztárosoknak és más áruházi alkalmazottaknak, valamint a büntetés-végrehajtó intézetek és menekültközpontok lakóinak.



Romániában jelenleg 678 oltóközpont működik, ezek száma a következő időszakban 1100 fölé emelkedik - ígérte a koordinátor.



Akik már a vakcina mindkét adagját megkapták, maguk is letölthetik az oltási igazolást az oltáskampány interneten elérhető országos jegyzékéből.



Romániában eddig 1 millió 212 ezer ember kapott koronavírus elleni védőoltást, közülük 657 ezren mindkét adagot. A felhasznált dózisok közül több mint másfél milliót a Pfizer, 113 ezret a Moderna, és 193 ezret a AstraZeneca szállított.