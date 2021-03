Koronavírus-járvány

A horvát egészségügyi dolgozók körében még mindig nagy az oltást elutasítók aránya

A horvát egészségügyi dolgozók körében még mindig nagy az oltást elutasítók aránya, ezért az egészségügyi kamarák, köztük az orvosi kamara kedden azt sürgette, hogy az emberek minél nagyobb számban kérjék a vakcinát - írta a Jutarnji List című horvát napilap.



Kilenc horvát egészségügyi és orvosi kamara közös közleményében azt írta: eddig a hozzájuk tartozó dolgozók 56 százaléka oltatta be magát, és ez a szám napról napra növekszik.



Hozzátették egyúttal: Horvátországnak csak abban az esetben sikerülhet legyőzni a járványt, ha az egészségügyi dolgozók egészségesek maradnak.



Bár a védőoltás nem kötelező, és senkit sem kényszeríthetnek annak felvételére, a kamarák hangsúlyozták, hogy az orvoslás a tudományra épül, az egészségügyi döntéseket pedig tudományos tények alapján hozzák meg.



"Tudjuk, hogy az oltás tudományosan alátámasztott, biztonságos és hatékony intézkedés a fertőző, halálos betegségek terjedésének megakadályozására" - írták.



Horvátországban keddre 491 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 247 099-et. Egy nap alatt 12 beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5621-re emelkedett. Kórházban 785 beteget ápolnak, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen.



Az Európában engedélyezett három oltóanyagból az országba eddig 328 ezer ampulla érkezett, ebből 262 091-et használtak fel; 199 498-an kapták meg az első dózist, 62 593-an pedig már a másodikat is.



Szlovéniában keddre 740-nel 196 440-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában hét beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3904-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 506-an vannak kórházban, 90-en intenzív osztályon.



A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság 7 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 146 435-en, közülük a másodikat is 63 298-an kapták meg.