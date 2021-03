Koronavírus-járvány

Operatív törzs: megváltoznak az Ausztriába történő be- és átutazás szabályai

Megváltoznak az Ausztriába történő beutazás, illetve az átutazás szabályai - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta: Ausztria - több más európai országgal együtt - Magyarországot is a magas fertőzöttségű országok kategóriájába sorolta. Az osztrák-magyar határszakaszon vizsgálják a Németországba való továbbutazás feltételeit is: ha a célország Németország, és oda a beutazás feltételei nem állnak fenn, már az Ausztriába belépést is megtagadják.



Németországba a magas fertőzöttségű területről - így Magyarországról is - a beutazás, illetve az országon átutazás akkor lehetséges, ha a gépjármű vezetője a magas fertőzöttségű ország területén csak átutazott, tehát tranzitált. Beutazhatnak Németországba azok, akik csak tranzitálási céllal akarják ezt megtenni, illetve a nemzetközi teherforgalomban a németországi tartózkodás nem haladja meg a 72 órát, és azok is, akik 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel rendelkeznek.



Magyarország határátkelőin jó ütemben lehet áthaladni, de a teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél 3 órás, Csanádpalotánál 2 órás várakozásra kell számítani.



Az alezredes arról is beszámolt, hogy a hétfőtől szigorított szabályok alapján mindenhol kötelező lett a maszkviselés. Ennek nyomán az eddigieknél lényegesen több, összesen 504 rendőri intézkedésre volt szükség emiatt. Ugyanakkor kiemelte: ahol eddig nem volt kötelező a maszkviselés, ott a legenyhébb intézkedéssel, figyelmeztetéssel éltek a rendőrök. A maszkviselési szabályok megsértése miatt eddig 28 909-szer intézkedtek a kötelezettség előírása óta.



Kiss Róbert elmondta: közterületen 458 emberrel szemben intézkedtek, közülük 162 embert figyelmeztetésben részesítettek, 148-at helyszíni bírsággal sújtottak, 148-at pedig feljelentettek. További 33 emberrel szemben azért intézkedtek, mert buszon, villamoson, megállóban nem volt rajtuk maszk, 13-an pedig bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 845 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 215 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 630 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



A vendéglátóhelyekre vonatkozó szigorúbb szabályok megsértése miatt hétfőn nem volt szükség intézkedésre, így üzlet ideiglenes bezáratásáról sem kellett döntenie a rendőrségnek - mondta.



Közölte: hétfőn a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 304 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, a kijárási tilalom, illetve az azt megelőző kijárási korlátozás novemberi bevezetése óta emiatt 47 940 intézkedés történt.



Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 63 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat megsértőkkel szemben eddig 13 136-szor intézkedtek.



Az elmúlt napon 14 060 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Hétfőn 7260 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 40 869-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4090-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.