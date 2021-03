Koronavírus-járvány

Észak-Macedóniában is engedélyezték az orosz Szputnyik V vakcinát

Észak-Macedónia is engedélyezte az orosz Szputnyik V védőoltás alkalmazását a koronavírus-járvány elleni harcban, és vasárnap este már meg is érkezett az első adag orosz vakcinaszállítmány az országba - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál.



A nyugat-balkáni ország vasárnap háromezer adag oltóanyagot kapott Moszkvától, ez az első része annak a 200 ezres szállítmánynak, amelyet az észak-macedón kormány Oroszországtól rendelt.



Venko Filipce egészségügyi miniszter közölte, hogy az orosz vakcinával azokat a 65 év felettieket fogják beoltani, akik vagy idősotthonokban élnek, vagy valamilyen krónikus betegségük van.



Észak-Macedónia február végén kezdte meg az immunizációt a Szerbiától kapott Pfizer/BioNTech oltóanyaggal, emellett kétszázezer adag kínai vakcinát, valamint nyolcszázezer adag Pfizer/BioNTech oltóanyagot is rendelt, az a szállítmány azonban még nem érkezett meg, ahogyan az a nyolcszázezer adag szer sem, amelyet a COVAX nemzetközi vakcinabeszerzési programon keresztül igényelt az ország.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 3042-vel 485 439-re, Koszovóban 548-cal 73 148-ra, Észak-Macedóniában 333-mal 106 846-ra, Montenegróban 537-tel 79 774-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 400-zal 136 898-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában hússzal 4552-re, Koszovóban kilenccel 1649-re, Észak-Macedóniában tízzel 3193-ra, Montenegróban nyolccal 1067-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 12-vel 5352-re nőtt.