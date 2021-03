Történelmi látogatás

Az Iszlám Állam pusztítását elszenvedőkkel találkozott a pápa Irakban

Ferenc pápa az óvárosba lakóházak és templomok romjai között sétált be kíséretével, és szemmel láthatóan megrendítette a látvány. 2021.03.08 07:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet pusztítását elszenvedő keresztényekkel és muszlimokkal találkozott Ferenc pápa vasárnap, iraki látogatásának harmadik napján, áldását adta fogadkozásukra, miszerint újjáépítik otthonukat a romokból, megemlékezett halottjaikról, és kijelentette vendéglátói előtt, hogy a testvériesség tartósabb a testvérgyilkosságnál.



A katolikus egyházfő vasárnap reggel helikopteren utazott Bagdadból az északi Moszulba, amelyet 2014 és 2017 között tartottak megszállva a dzsihadisták. A nemzetközi koalíciós erők ádáz harcok árán űzték ki őket onnan. Ferenc pápa az óvárosba lakóházak és templomok romjai között sétált be kíséretével, és szemmel láthatóan megrendítette a látvány a hírügynökségi tudósítások szerint.



A korrupció és az iraki politikusok közötti belső politikai harcok miatt a város újjáépítése nagyon lassan halad - állapította meg a Reuters. Nadzsíb Mikáel, Moszul káld katolikus érseke kijelentette a pápának: "Elutasítjuk a fundamentalizmust, a szektaszellemet és a korrupciót!"



Ferenc pedig azt mondta: "Milyen kegyetlen, hogy ez az ország, a civilizáció bölcsője oly sok barbár pusztítást szenvedett el, ősi imahelyeit lerombolták, és több ezer muszlimot, keresztényt, jazidit űztek el innen vagy gyilkoltak meg. Most azonban azt a meggyőződésünket hangoztatjuk, hogy a remény erősebb, mint a gyűlölet, és a béke erősebb, mint a háború. Isten nevében gyűlölni, gyilkolni, háborúskodni bűn, de a bűnösöknek meg kell bocsátani."



A szunni iszlámhoz tartozó szélsőségesek létre akartak hozni a térségben - részben Irakban, részben Szíriában - egy kalifátust, és legyilkoltak, illetve elűztek onnan nagyon sok keresztényt és olyan muszlimokat is, akik szembeszegültek velük. A világ egyik legrégebbi keresztény közösségét, az irakit különösen sújtotta ez és a korábbi iraki háborúk, lélekszámuk a 2003 előtt mintegy másfél millióról mára 300 ezerre csökkent.



A pápa Moszulból továbbutazott a harminc kilométerrel távolabb található Karakosba, amely jelentős központjuk volt a helyi keresztényeknek. A megmaradt közösség létszámban megfogyatkozott, de még így is több ezer keresztény fogadta őt. Meglátogatta a város újjáépített templomát, amelyet a szeplőtelen fogantatásról neveztek el, és imádkozott a hívekkel a halálos áldozatok lelki üdvéért, az elűzöttekért.