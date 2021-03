Koronavírus-járvány

Meghalt egy osztrák áplónő, felfüggesztették az oltást az AstraZeneca vakcinával

Ausztriában vizsgálják az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának biztonságosságát annak nyomán, hogy egy ápolónő véralvadási komplikációk következtében elhunyt, kolléganője pedig tüdőembóliával került kórházba, miután mindketten megkapták a védőoltást.



Az osztrák szövetségi egészségügyi hivatal (BASG) vasárnap közölte, hogy nincs bizonyíték ok-okozati összefüggésre az oltás és a haláleset, illetve a megbetegedés között, de mindkét esetet alaposan kivizsgálják, és amíg az összefüggést teljes mértékben ki nem zárják, elővigyázatosságból felfüggesztik az oltást az érintett AstraZeneca-szállítmány maradék vakcináival.



A két ápolónő ugyanabban a rendelőben dolgozott az alsó-asztriai Zwettl városban. Egyikük, egy 49 éves nő súlyos véralvadási zavarokkal került kórházba, és egy napon belül meghalt. Halála előtt tíz nappal kapta meg az AstraZeneca vakcináját. Tüdőembóliával kezelt 35 éves kolléganőjét - aki azóta már jobban van - ugyancsak az AstraZeneca vakcinájával oltották be előzőleg.



A rendelkezésre álló klinikai adatok alapján kijelenthető, hogy nincs összefüggés a két eset és az AstraZeneca oltóanyagának beadása között, hiszen trombotikus események nem tartoznak a vakcina ismert vagy jellemző mellékhatásai közé. A külföldi mellékhatás-jelentésekben nem számoltak be ehhez hasonló esetekről - hangoztatta az osztrák szövetségi egészségügyi hivatal vasárnap nyilvánosságra hozott közleményében.



"A saját és minden érintett érdekében messzemenőkig támogatjuk a sajnálatos eset kivizsgálását" - így reagált az oltóanyagot gyártó AstraZeneca cég, jelezve, hogy kapcsolatban áll az osztrák hatóságokkal és teljes mértékben támogatja a vizsgálatot.



"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a globálisan 23 ezer emberen végzett klinikai kísérletek alapján adta meg az engedélyt a vakcinának. Ezen értékelések bizonyítják, hogy az AstraZeneca vakcinája hatékony és biztonságos" - hangsúlyozta a cég.



Az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztette ki a koronavírus elleni vakcináját. Németországban több mint 360 ezer ember kapta meg a vakcinát február eleje és 26. között, a mellékhatások minden esetben összhangban álltak a klinikai kísérletek során megállapított biztonsági profillal.