Egyre csökken a német kormányzó CDU/CSU pártszövetség választói támogatottsága

Alig fél évvel a következő németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt egyre gyengül a legnagyobb kormányzó erő, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségének támogatottsága, egy vasárnap ismertetett felmérés szerint már a legutóbbi Bundestag-választáson elért szintet sem éri el.



A Bild am Sonntag című lap megbízásából végzett közvélemény-kutatás szerint a választók 32 százaléka támogatja a CDU/CSU-t.



Ez a legalacsonyabb szint a koronavírus-világjárvány németországi elmélyülése, 2020 márciusa óta, és nem éri el a 2017-es Bundestag-választáson elért 32,9 százalékot, amely a pártszövetség történetének legrosszabb eredménye volt az 1949-es 31 százalék óta.



A CDU/CSU támogatottsága a járvány első szakaszában a helyzet romlásával párhuzamosan mind magasabbra emelkedett, majd nagyjából fél évre a 40 százalék körüli szinten stabilizálódott. A gyengülés az utóbbi hónapokban kezdődött, és a német sajtóban idézett szakértők szerint ugyancsak összefügg a járvány elleni védekezéssel.



Az elemzések szerint a CSU/CSU-t mindenekelőtt az oltási kampány lassúsága, valamint a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó járványügyi zárlat feloldása körüli bizonytalanság miatt támadt lakossági elégedetlenség sújtja.



Tovább rontja a pártszövetség helyzetét, hogy a napokban két Bundestag-képviselőjükről is kiderült, hogy elfogadtak több százezer euró jutalékot egészségügyi védőmaszkokkal foglalkozó vállalkozásoktól, amelyeket állami megrendelésekhez segítettek. A CSU-s Georg Nüsslein ellen nyomozás is indult már, a másik képviselő, a CDU-s Nikolas Löbel pedig vasárnap bejelentette, hogy terveit megváltoztatva inkább nem indul a következő választáson.



A támogatottság rohamos csökkenése a március 14-i helyi törvényhozási (Landtag-) választásra készülő Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban készített felmérésekben is nyomon követhető.



A CDU Baden-Württembergben már csak 24 százalékon áll - hat százalékpontot veszítve a tavaly év végén mért 30 százalékhoz képest -, nagyságrendekkel elmarad koalíciós társától, a tartományt nagyobbik kormánypártként 2011 óta vezető Zöldektől, akik 35 százalékon állnak.

Rajna-vidék-Pfalzban a CDU ellenzékben van, támogatottsága a legutóbbi, február végén, március elején készített mérések szerint 29 százalékra süllyedt az év elején elért 33-34 százalékról. A kereszténydemokraták így egyre inkább elmaradnak a tartományt a liberális Szabad Demokrata Párttal (FDP) és a Zöldekkel kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) mögött, amely a szavazatok 33 százalékára számíthat.



A Bild am Sonntagban közölt adatok szerint az országos szintű támogatottságot tekintve a CDU és a csak Bajorországban működő CSU szövetsége 2 százalékponttal gyengült az előző, egy héttel korábban mért 34 százalékhoz képest.



Ugyanakkor a jobbközép pártszövetség így is messze a legnépszerűbb politikai erő Németországban. A második a Zöldek pártja 19 százalékkal, utánuk az SPD következik 16 százalékkal, majd a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 10 százalékkal, és az FDP és az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke), egyaránt 9 százalékkal.



A Bundestag-választást szeptember 26-án tartják.