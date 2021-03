Koronavírus-járvány

Nagy bajban Csehország: már külföldi segítségre van szükségük a koronavírusos betegek elhelyezésében

Csehország az Európai Unió segélykérő rendszerén keresztül Németországhoz, Svájchoz és Lengyelországhoz fordult legalább néhány tucat koronavírussal fertőzött beteg elhelyezésére az ottani kórházakban - jelentette be pénteken a cseh egészségügyi minisztérium.



A külföldi segélykérés oka, hogy a gyorsuló járvány miatt túlterhelt csehországi kórházak már képtelenek biztosítani pácienseiknek a megszokott színvonalú ellátást. A tárca szerint egyelőre egyetlen cseh pácienst sem kellett külföldön elhelyezni.



Az egészségügyi minisztérium legfrissebb kimutatása szerint Csehországban a kórházak intenzív osztályain már csak az ágyak 14 százaléka szabad. A helyzetet azon az áron tudták egyelőre stabilizálni, hogy sürgősségi ellátások kivételével gyakorlatilag leállítottak minden halasztható beavatkozást.



A kórházak leterheltsége eltérő, ezért már jó két hete naponta több tucatnyi beteget szállítanak az egyik régióból a másikba. Az egészségügyi személyzet munkáját a Cseh Vöröskereszt önkéntesei, orvostanhallgatók és a hadsereg katonái is segítik.



Jan Hamácek kormányfőhelyettes, az országos válságstáb elnöke szerint már megszületett a megállapodás Németországgal, hogy 19 cseh beteg kezelését vállalják, Svájc 20 beteget, Lengyelország pedig 200-at hajlandó fogadni. Szlovénia is konkrét ajánlatot tett már - tette hozzá.



Csehországban továbbra is napi 15-16 ezerrel növekszik az újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttek száma és a kórházak kapacitásaik felső határához érkeztek. Jelenleg 8153 koronavírusos beteget kezelnek a kórházak, és 1735 személy van súlyos állapotban. Az egy éve tartó járvány halálos áldozatainak száma már túllépte a 21 ezret. A pandémia megfékezése érdekében jelenleg rendkívül szigorú óvintézkedések vannak érvényben.