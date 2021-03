Koronavírus-járvány

Lombardia tartományt ismét lezárták éjféltől

Olaszország többi részén is folyamatosan szigorítanak a korlátozásokon, a halálos áldozatok száma pedig pénteken minden bizonnyal eléri a 99 ezret. 2021.03.05 11:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sürgősségi zárlat lépett életbe a tízmilliós Lombardia tartományban péntek nulla órától a koronavírus-variánsok terjedése okozta vészhelyzet miatt. Olaszország többi részén is folyamatosan szigorítanak a korlátozásokon, a halálos áldozatok száma pedig pénteken minden bizonnyal eléri a 99 ezret.



Az északnyugati Lombardiában az utóbbi egy év alatt negyedszerre rendelnek el zárlatot. Az intézkedés egyelőre március 14-ig érvényes.



A tartomány területe úgynevezett sötét narancssárga színű járványfokozatba lépett át, ami a vendéglátás újbóli egésznapos lezárását jelenti, valamint az iskolákat is bezárták a bölcsődék egyedüli kivételével. A lakosságot otthon maradásra szólították fel, aki teheti, távmunkára állt át, tilos a városok, települések elhagyása, valamint ismét lezárultak Lombardia külső határai is.



A vírusvariánsok, elsősorban a nagy-britanniai mutáció erőteljesen Brescia és az egymilliós Milánó térségében terjed.



A Scala milánói operaház bejelentette, hogy 35 balett-táncosa betegedett meg, további hárman a kórus tagjai közül és két sminkes is. A Scala tavaly március óta zárva tart, de előadásokat vesznek fel internetes közvetítésre. Novemberben a kórus ötven tagja kapta el az új típusú koronavírust.



Olaszország nagy része már részleges vagy teljes zárlat alatt van. Piemont tartomány magától döntött erről, és leállította a tantermi oktatást.



Bologna városa csütörtöktől vált vörös, vagyis kiemelten járványveszélyes térséggé, és karantén alá került. Emilia Romagna tartomány egésze is zárás előtt áll, "a zárás az egyetlen eszköz, máskülönben a járványhullám elsodor bennünket" - mondta a régió elnöke, Stefano Bonaccini.



A déli Campania kormányzója is Nápoly és az egész tartomány lezárását sürgette.



A járványadatok tükrében szombattól további régiókat zárhatnak le, közöttük a főváros, Róma körüli Laziót is.



Szardínia az ország egyetlen térsége, ahol szigorítás helyett enyhíteni tudtak a kijárási tilalom feloldásával, újranyitott a vendéglátás és a múzeumok is. A szigetre érkezőket hétfőtől gyorstesztnek vetik alá.



A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma csütörtök este elérte a 98 974-et.



A járvány első, tavaly tavaszi hullámában, február vége és június között több mint 33 ezren haltak meg.