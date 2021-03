Koronavírus-járvány

Oktatási vészhelyzetre figyelmeztet az UNICEF

A világ számos térségében oktatási vészhelyzet alakult ki a koronavírus-járvány miatt elrendelt iskolabezárások miatt az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) szerint.



Az UNICEF szerdán közzétett adatai szerint a járvány miatti iskolabezárások világszerte több mint 168 millió gyermeket érintettek közvetlenül az elmúlt egy évben. Minden hetedik gyermek - 214 millió diák - háromnegyed éve nem tud az iskolája falai között tanulni. Tizennégy olyan ország van, amely túlnyomórészt zárva tartotta oktatási intézményeit 2020 márciusa és 2021 februárja között. Ezeknek az országoknak kétharmada Latin-Amerikában és a Karib-tenger térségében található, ahol ez az intézkedés csaknem 98 millió iskolást érintett. Leghosszabb ideje Panamában tartanak zárva az iskolák, ezt követi Salvador, Banglades és Bolívia.



A közlemény szerint "katasztrofális oktatási szükségállapotot okoznak az iskolabezárások. Azok a gyermekek, akik kiszorulnak az iskolából és a személyes oktatásból, minden egyes nappal egyre jobban lemaradnak. Ennek pedig főként a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyerekek isszák meg a levét." "Nem engedhetjük meg, hogy újabb év teljen el korlátozott iskolai oktatással. Fontos, hogy - lehetőség szerint - elkerüljük a hosszan tartó iskolabezárásokat, illetve prioritásként kezeljük az iskolák újranyitását" - mondta Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója.



Számos országban magas annak a kockázata, hogy akik egy éve nem járhatnak iskolába, azok már sosem térnek vissza az osztályterembe, gyermekházasságba vagy gyermekmunkába kényszerülhetnek. Pedig gyermekek milliói számára az iskola az a hely, ahol nemcsak tudást, de ellátást, tápláló élelmet is kapnak, találkozhatnak társaikkal, illetve sok helyen az iskolában érhetőek el az egészségügyi és immunizációs szolgáltatások is. - hangsúlyozta az UNICEF.



A szervezet az ENSZ New York-i központjában egy különleges kiállítási építménnyel hívta fel a döntéshozók figyelmét arra, hogy mennyire fontos lenne nyitva tartani az iskolákat. Az Osztályterem pandémia idején című installáció egy tanterem 168 üresen álló paddal. Minden egyes pad egymillió olyan gyermeket szimbolizál, akik közel egy éve nem léphették át az iskolájuk küszöbét.