Koronavírus-járvány

Vasárnaptól tanítanak az iskolák összes évfolyamán, és megnyitják a vendéglátást Izraelben

Vasárnaptól ismét tanítanak az iskolák összes évfolyamán, és megnyitják a vendéglátást Izraelben, de továbbra is a koronavírus-járvány miatti korlátozások figyelembe vételével - jelentette a helyi média kedden.



A kormány hétfő esti döntése alapján - kitartva az eredeti tervek mellett - bő két héttel a március 23-i parlamenti választások előtt, vasárnaptól végrehajtják a korlátozások feloldásának harmadik szakaszát, és megnyitják a vendéglátóipari egységeket az izraeliek számára. Visszaülhet az iskolapadokba a kevésbé fertőzött településeken, valamint a legalább 70 százalékban átoltott városokban és falvakban a 12-16 éves korosztály is.



A kormánymegbeszélésen a járvány ügyeiért felelős Nachman As kormánybiztos eleinte tiltakozott, mert szerinte a fertőzési együttható meredek emelkedése várható az elkövetkező napokban, és azt javasolta, hogy még ne lépjenek tovább a korlátozások feloldásával, de végül engedett a miniszterek nyomásának.



A vasárnaptól érvényes új gyülekezési szabályok szerint a kevésbé fertőzött - "zöld", "sárga" és "narancssárga" - városokban zárt térben 20, a szabad ég alatt pedig 50 ember tartózkodhat együtt. A legfertőzöttebb - "vörös" - helyeken továbbra is érvényben marad a 10, illetve 20 fős korlátozás.



A megnyíló vendéglőkben, szállodákban és rendezvénytermekben tarthatnak konferenciákat és esküvőket is, de továbbra is csak a gyülekezési szabályok korlátozásaival. A vendéglátóhelyek zárt tereiben csak a már beoltott vagy a betegségből felgyógyult emberek ülhetnek, de a kerthelyiségekben mindenkit fogadhatnak.



A tel-avivi Ben Gurion repülőtér megnyitásáról egyelőre nem döntöttek, de várhatóan lehetővé teszik a választásokra visszatérni vágyó izraeliek számára a belépést az országba, megszüntetik a vitatott "kivételezési bizottságot", és naponta 3000, háromnaposnál frissebb negatív koronavírusteszttel rendelkező utast fogadnak.



Hétfőtől kísérleti jelleggel elektromos követő karkötőkkel látják el az országba érkezőket, ilyet azoknak kell viselniük, akik a kijelölt szállodák helyett otthonaikban szeretnék eltölteni a kötelező karantén idejét.



Hétfőn 42 951 embert oltottak be először és - három héttel az első dózis beadása után - 59 626-ot másodszor a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta Izraelben 4 772 078-an (az ország lakosságának 51,32 százaléka) kapták meg az első és 3 439 919-en a második dózis vakcinát is.



Az elvégzett 90 751 tesztből 4624 vírushordozót azonosítottak, ami 5,2 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 781 857-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 39 190 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1198 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 729-en súlyos állapotban vannak, és 234 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 5779-en haltak meg az országban.