Koronavírus-járvány

Új, minden eddiginél veszélyesebb az új brazil variáns!

Sokkolta Nagy-Britanniát az új bejelentés: a szakemberek kimutatták a nagyon fertőző brazil vírusmutációt Angliában. Az eset hazavághatja az Egyesült Királyság rövid és hosszútávú terveit is, már most kukázhatják a nyarat, mivel 3-3 fertőzöttet is találtak az angol és a skót területeken.



Míg az angol betegek közül kettő rendszeresen járt Brazíliában, addig a Skóciában élőknek egyáltalán nem volt külső kapcsolata. A brit harmadik esetet pedig nem tudják kivizsgálni, mivel hiányosan töltötte ki a regisztrációs lapot a reptéren.



A gond nemcsak azzal van, hogy a brazil variáns is felütötte a fejét a térségben, sokkal inkább az a probléma, hogy a vakcinák védelme igen kétséges a brazil változattal szemben, ahogyan ezt a dél-afrikai mutáció esetén is tapasztalták.



A hatóságok jelenleg minden szálat próbálnak felgöngyölíteni, keresnek mindenkit, akik február 10-én a Heathrow reptérre érkeztek a Sao Paolo-i járattal.



Skóciában mindhárom esetet azok között találták, akik Párizsból és Londonból tértek haza és 10 napos karanténban voltak.