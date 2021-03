Koronavírus-járvány

Putyin: az orosz vakcinák hatékonyak az új mutációkkal szemben

Az FMBA március közepére fejezi be a Mir-19 elnevezésű, "közvetlen hatású koronavírus elleni készítmény" tesztelésének első, az év elején megkezdett fázisát.

Tesztelések bizonyítják, hogy az orosz vakcinák hatékonyak az új koronavírus új mutációival szemben is - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség (FMBA) vezetőjével, Veronyika Szkvorcovával tartott találkozóján.



"Azt a jelentést kaptam, hogy a meglévő vakcináink hatékonyan működnek azok ellen a változatok ellen, amelyek Európát, de nemcsak Európát ma annyira megijesztik" - mondta.



"Ezeknek a vakcináknak a tesztelése a vírus ellen azt mutatja, hogy az oltóanyagaink hatékonyak ezen változatok ellen" - tette hozzá.



Szkvorcova elmondta, hogy az FMBA március közepére fejezi be a Mir-19 elnevezésű, "közvetlen hatású koronavírus elleni készítmény" tesztelésének első, az év elején megkezdett fázisát. A volt egészségügyi miniszter szerint egy újonnan szabadalmaztatott molekuláról van szó, amelynek nincsenek analógjai, és "mivel be kell bizonyítani, hogy biztonságos az emberekre nézve", a tesztelés különösen nagy gonddal folyik.



Szkvorcova kifejezte reményét, hogy a Covid-19 ellen az FMBA által kifejlesztett vakcina tesztelése júliusban kezdődik meg. Szavai szerint az orosz tesztrendszerek a mutációtól függetlenül az összes új koronavírust kimutatják.



Elmondta azt is, hogy az általa irányított ügynökség a járvány ideje alatt az új koronavírus 3500-féle mutációját mutatta ki Oroszországban. Közölte, hogy hét változat kivételével, amelyeknek az elterjedése meghaladja az 5 százalékot a lakosság körében, ezek gyakorlatilag mind mononukleotid és semleges jellegűek, aminek nincs jelentősége a betegség lefolyása szempontjából.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország "nagyon érzékenyen" és "felelős módon" reagál a külföldtől érkező vakcinakérelmekre, de, mint mondta, a gyártási kapacitások hiánya nem teszi lehetővé valamennyi teljesítését. Peszkov így reagált Milos Zeman államfőnek a Vlagyimir Putyin elnökhöz intézett levelére, amelyben Szputnyik V csehországi szállítását kérte tőle.



Hozzátette ugyanakkor, hogy a gyártás felfutóban van, és a lehetőségek mérlegelése az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) hatáskörébe tartozik.



Oroszországban a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 11 571-gyel 4 223 186-ra emelkedett. A napi növekmény 0,27 százalék, az új esetek 12 százaléka tünetmentes.



Az aktív fertőzöttek száma 348 121-re csökkent, míg a halálos áldozatoké 333-mal - ez a legalacsonyabb szám november 16. óta - 86 455-re nőtt, a felépülteké pedig 11 277-tel 3 823 074-re emelkedett.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 111,3 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 314 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 560 186 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



A Jurij Levada Független Elemzőközpont hétfőn megjelent elemzése szerint az oroszok 56 százaléka nem fél attól, hogy elkapja a Covid-19-et, 43 százalék viszont igen. Az aggódók aránya a legalacsonyabb 2020 februárja óta, amikor a járvány csak elkezdett terjedni a világon, és a fertőzöttek száma Oroszországban is alacsony volt. Tavaly októberben a válaszadók 64 százaléka még azt mondta, hogy fél megbetegedni, 34 százalék pedig azt, hogy nem.



Tavaly december óta 38-ról 30 százalékra csökkent azoknak a megkérdezetteknek az aránya, aki kész lenne Szputnyik V-vel beoltatni magát, azok aránya pedig, aki erre nem hajlandó, 58-ról 62 százalékra nőtt. Mindemellett 2021 februárjára a felmérésbe bevont 1600 fős reprezentatív országos minta 4 százaléka már megkapta a védőoltást.



A Levada közvélemény-kutatása szerint az oroszok 64 százaléka úgy véli, hogy az új koronavírus egy mesterségesen kifejlesztett biológiai fegyver, 23 százalék szerint természetes eredetű, 13 százalék pedig nem tudott válaszolni a járvány eredetét firtató kérdésre.