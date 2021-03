Koronavírus-járvány

Szardínián óvatosan megkezdték a korlátozások feloldása utáni nyitást

A vendéglátás újra kinyitott, de a kijárási tilalmat mégsem törölték el teljesen az olaszországi Szardínia szigetén, ahol hétfőn újraindult az élet a koronavírus-járvány miatti korlátozások majdnem teljes körű feloldásával.



Tizenkétezer bár, kávéház és étterem állítja vissza az egésznapos nyitvatartást a földközi-tengeri szigeten. A vendéglátás működését október vége óta vagy csak napközben engedélyezték - este hat órai zárással -, vagy teljesen leállították.



Most viszont az 1,6 millió lakosú szigeten teljesen szabaddá vált a közlekedés a városok, települések között.



Szardínia az ország első övezete, ahol a legalacsonyabb szintű korlátozó intézkedésekre tértek át. Olaszországban október vége óta a vörös, narancssárga és sárga színű fokozatokat használták a járvány veszélyességének jelölésére, Szardínia viszont az első fehér színű térségnek számít. A korábbi szigorú előírások közül egyedül a szájmaszkviselés és a legalább egyméteres biztonsági távolság betartásának kötelezettsége maradt érvényben.



A nyitást a szigeten alacsony reprodukciós ráta tette lehetővé, mivel minden 100 ezer szardíniai lakosra kevesebb mint harminc beteg jut. Ennek ellenére a szigeten is azonosították a nagy-britanniai vírusvariánst, amely miatt a sziget néhány településén jelenleg is karantén van érvényben.



A szardíniai lakosok úgy nyilatkoztak, hogy annyira furcsa számukra a nyitás, hogy "félnek" visszatérni a járvány előtti megszokott életükhöz.



Christian Solinas tartományi elnök óvatosságra szólította fel a lakosságot, hangsúlyozva, hogy a "fehér övezetbe való átlépés nem jelenti, hogy vége a pandémiának". A kormányzó éppen ezért az azonnali és teljes nyitás helyett lépcsőzetesen vezeti be a korlátozások feloldását: a kijárási tilalom érvényben marad éjjel fél tizenkettőtől reggel öt óráig.



A bárok reggeltől este kilencig, az éttermek reggeltől éjjel tizenegy óráig tarthatnak nyitva. Ez is hatalmas segítséget jelent, hiszen a vacsoraidőben való nyitva tartással a jelenleg majdnem kizárólag helyi vendégek visszatérnek az éttermekbe - nyilatkoztak az étteremtulajdonosok.



Az edzőtermeket, uszodákat, mozikat, színházakat, balett- és tánciskolákat jövő hétfőtől nyitják meg újra. A kereskedelmi központok a hét minden napján nyitva tarthatnak.



A tartományi elnök közölte, hogy március 15-én mérik fel a nyitás első hatásait.



Ezzel egy időben Christian Solinas az oltási program felgyorsítását szorgalmazta, bejelentve, hogy Szardínia lakosságát másfél hónapon belül, tehát még az esetleges idegenforgalmi szezon újraindulása előtt tömegesen be akarja oltatni. A tervek között szerepel a szigetre érkezők kötelező tesztelése is. A tesztelést tavaly nyáron is bevezették, de eredménytelenül, mivel a szigetet augusztusban és szeptemberben elözönlő, főleg fiatal turisták miatt a szardíniai diszkók és más szórakozóhelyek végzetes gócpontokká alakultak át.