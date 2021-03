USA

Trump: ki tudja, akár úgy is dönthetek, hogy harmadszor is megverem őket

"Nem alapítunk új pártot. Miénk a Republikánus Párt, amely egységes lesz és erősebb, mint valaha" - mondta Donald Trump volt amerikai elnök vasárnap, a Konzervatív Politikai Akciócsoport (CPAC) nevű szervezet éves konferenciáján a floridai Orlandoban.



A republikánus politikus - aki első nyilvános beszédét tartotta a Fehér Házból való távozása óta - álhírnek nevezte az új párt alapításával kapcsolatos találgatásokat. Trump úgy fogalmazott: "Nem alapítok új pártot, ez álhír volt. Nem lenne zseniális? Indítsunk egy új pártot, és osszuk meg a szavazatainkat, hogy soha ne nyerhessünk. Nem, ez nem érdekel minket."



"Ma itt állok önök előtt, hogy kijelentsem: az a hihetetlen utazás, amelyet négy évvel ezelőtt együtt kezdtünk, még korántsem ért véget. A büszke, szorgalmas amerikai hazafiak mozgalma csak most kezdődik, és a végén mi győzünk!" - fogalmazott a volt elnök, aki nem zárta ki, hogy 2024-ben elindul az elnöki pozícióért folyó versenyben. "Ki tudja, akár úgy is dönthetek, hogy harmadszor is megverem őket" - mondta a volt elnök.



Donald Trump azt jósolta, hogy a Demokrata Párt "hervasztó vereséget" fog szenvedni a félidős választásokon, és 2024-ben "határozottan" elveszíti a Fehér Házat. A volt elnök továbbra sem hajlandó elismerni vereségét és megismételte azt az állítását, hogy ő nyerte meg a 2020-as választásokat. A demokratákra utalva Trump úgy fogalmazott: "valójában, mint tudják, éppen elvesztették a Fehér Házat".



A volt elnök élesen támadta utódja, Joe Biden számos intézkedését. "A modern amerikai történelem összes elnöke közül Bidennek volt a legtragikusabb első hónapja" - fogalmazott Trump.



"Mindannyian tudtuk, hogy a Biden-adminisztráció rossz lesz, de egyikünk sem tudta elképzelni, hogy ennyire rossz lesz, és hogy ennyire balra mennek" - tette hozzá.



A jóval több mint egy órán át tartó beszédében Trump kritikákat fogalmazott meg a Biden-kabinet tevékenységével kapcsolatban például a bevándorlás, a pandémia, a kereskedelem és a transzneműek jogaival kapcsolatban is. A Joe Biden vezette adminisztrációt "munkahelyellenesnek, családellenesnek, határellenesnek, energiaellenesnek, nőellenesnek és tudományellenesnek" nevezte.



Trump felszólította támogatóit, hogy szerezzék be a COVID-19 oltóanyagukat. "Mindenki menjen el és oltassa be magát! - fogalmazott a volt elnök, aki cáfolta utódja korábbi állítását, miszerint az Egyesült Államok - hivatalba lépése előtt - "nem rendelkezett" vakcinával. "Joe Biden csak az általunk bevezetett tervet hajtja végre, és ha becsületes médiánk lenne - ami nincs - akkor ezt hangosan és egyértelműen jeleznék" - mondta a volt elnök.

Donald Trump előadásában név szerint felsorolta azokat a republikánus képviselőket és szenátorokat, akik az elítélése mellett szavaztak az alkotmányos felelősségre vonási eljárása (impeachment) során. Úgy fogalmazott: "Nem lehetnek olyan vezetőink, akik nagyobb szenvedéllyel vetik bele magukat amerikai honfitársaik elítélésébe, mint a demokraták, a média, vagy a radikálisok elleni küzdelembe. Szabaduljunk meg tőlük!"



Trump republikánusok közötti népszerűségét mutatja annak a közvélemény-kutatásnak az eredménye is, amelyet a konferencia közben készítettek. Az eredmény szerint - egy esetleges előválasztáson - a válaszadók 55 százaléka voksolna a volt elnökre. Ron DeSantis floridai kormányzóra a szavazók 21, Kristi Noem dél-dakotai kormányzóra pedig 4 százalékuk szavazna. A résztvevők közül 10-ből csaknem 7-en azt mondták, hogy szeretnék, ha Donald Trump 2024-ben indulna az elnökválasztáson.