Koronavírus-járvány

Lelassíthatja a nyitást a növekvő fertőzési ráta Izraelben

A tervezettnél lassabban, és további korlátozással nyithatják meg a vendéglőket és kávéházakat Izraelben, ha az országban tovább nő a koronavírus-járvány terjedését jelző fertőzési ráta - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a yent vasárnap



Az egészségügyi minisztérium számítása szerint az R reprodukciós ráta jelenleg 0,99 -en áll Izraelben, ami azt jelenti, hogy száz fertőzött átlagosan 99-nek adja át a koronavírust. Ez a mutató hetekig folyamatosan csökkent, azonban egy héttel ezelőtt, 0,8-nál irányt váltott, és ismét nőni kezdett.



Az ország lakosságának mintegy ötödét kitevő arab kisebbséghez késve, csak az utóbbi hetekben jutott el a koronavírus gyorsabban terjedő brit változata, náluk ez a mérőszám 1,12 , ami a járvány terjedését jelzi körükben.



Az eredeti tervek szerint egy hét múlva, március 7-től, a nyitás harmadik fázisában újra iskolába indulhat a lassan egy éve szinte kizárólag otthonról, távoktatásban tanuló 12-16 éves korosztály.



Emellett kinyithatnának a vendéglők, a kávéházak és a rendezvénytermek is a "zöld" igazolással rendelkezők számára, vagyis olyanoknak, akik már egy héttel a második oltásuk után vannak, vagy felgyógyultak a koronavírus fertőzésből, vagy két napon belül negatívnak bizonyult tesztet végeztek.



"Szeretnénk, ha ez a nyitás megtörténhetne. Ha a fertőzési ráta a maival azonos marad, akkor határeset, de lehetséges lesz" - nyilatkozta a lapnak Nachman As, a koronavírus-ügyekkel foglalkozó biztos.



"De ha tovább növekszik, akkor jól meg kell gondolnunk, megtesszük-e" - tette hozzá, noha azt is kifejtette, hogy a döntést a súlyos betegek egyelőre folyamatosan csökkenő száma pozitív irányban befolyásolhatja.



"Először is megnyitjuk az oktatást, hacsak nem látunk valami nagyon aggasztót. Minden más kevésbé fontos. Az éttermeknél talán olyan megoldások is születhetnek, hogy csak a kerthelyiségekben vagy a szabadban lehet majd leülni" - vélekedett.



A szombati ünnepnapon 12 867 embert oltottak be először és 15 123-at másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 4 687 114-en (az ország lakosságának 50,4 százaléka) kapták meg az első és 3 320 355-en a második dózis vakcinát is.



Szombaton helyi mércével mérve igen kevés, mindössze 24 291 tesztből 1429 vírushordozót azonosítottak, ami 6 százalékos arányt jelent. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 40 108 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, és 776 súlyos beteget ápolnak a Covid vírus okozta szövödményekkel a kórházakban. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 5738-an haltak meg Izraelben.