Koronavírus-járvány

Meghaladta a 20 milliót a beadott oltások száma Nagy-Britanniában

Meghaladta a 20 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.



Hancock a Twitteren közzétett videóüzenetében az egész ország számára nagyszerű vívmánynak nevezte az eredményt.



Kijelentette: egyre nagyobb biztonsággal állítható, hogy a koronavírus elleni oltás védelmet nyújt az egyénnek és a közösségeknek, és mindenki számára kiutat kínál a koronavírus-járványból.



A miniszter kérte, hogy mindenki, akit behívnak oltásra, éljen a lehetőséggel, és oltassa be magát.



Hancock szerint még hosszú az út a válság végéig, de az ország most már nagy léptekkel halad ezen az úton.



A brit egészségügyi miniszter vasárnapi tájékoztatása azt jelenti, hogy a legutóbbi két hétben ötmillión kapták meg a koronavírus elleni vakcinát Nagy-Britanniában.



A brit kormány február 15-re tűzte ki azt a célt, hogy az oltási menetrend élén szereplő négy legveszélyeztetettebb lakossági csoport mindegyik tagja - 15 millió ember - megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát.



Ez a cél a határidő előtt egy nappal teljesült: február 14-ig 15 062 189-en kapták meg az első dózist, így a 20 milliónál több beadott oltásról szóló vasárnapi bejelentés arra vall, hogy azóta további ötmillió ember részesült a vakcinában.



A brit kormány új célkitűzése az, hogy július végére a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 53 millió ember - megkapja a koronavírus elleni oltást.



Az eredeti oltási menetrend ezt a célt szeptemberre tűzte ki, de Boris Johnson brit miniszterelnök a minap bejelentette: a december 8-án kezdődött oltási kampány eddigi lendülete alapján és az ütem még további gyorsításának szándékától vezérelve a brit kormány a céldátumot július végére hozta előre.



A teljes menetrenden belül a következő célkitűzés az, hogy az elsőbbségi listán szereplő mind a kilenc kockázati csoport összes tagját - vagyis az 50 éven felüli teljes brit lakosságot - április végéig beoltsák.



A 60-63 év közötti korosztály hozzávetőleg kétmillió tagjának hétfőn kezdik kiküldeni az értesítéseket arról, hogy mikor mehetnek a lakóhelyük szerint illetékes oltóközpontba.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (JCVI) által összeállított oltási menetrend április vége és július vége közötti szakaszában az 50 éven felüli lakosság után a 40 és 49, a 30 és 39, végül a 18 és 29 év közötti korcsoportok következnek.



Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak nemrégiben elmondta: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják az oltást, a koronavírus-járvány okozta halálozások és a kórházi kezelést igénylő súlyos betegségek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.