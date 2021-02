Erőszak

Több száz fegyenc szökött meg egy börtönből

Több mint 400 fegyencnek veszett nyoma egy fegyenclázadást követően Haiti fővárosa, Port-au-Prince egyik külső kerületében fekvő börtönben - közölték a helyi hatóságok pénteken.



A csütörtöki kitörés során 25 ember meghalt, köztük hat fogoly és a börtön igazgatója is.



"Az incidens előtt 1542 fogvatartott volt a croix-des-bouquet-i börtönben. A mai számlálás alapján pedig azt állapítottuk meg, hogy 1125 fogvatartott tartózkodik a cellákban" - mondta a kormány szóvivője, Frantz Exantus.



A szökevények között volt az ország egyik legveszélyesebb bűnözője, Arnel Joseph bandavezér is, aki szökése után nem sokkal tűzpárbajba keveredett a rendőrökkel, akik agyonlőtték.



Joseph már tavaly nyáron is megpróbált kitörni a börtönből. A gyilkosságért elítélt bűnöző egy másik börtönből már kétszer is megszökött.



A kanadai támogatással 2012-ben épült croix-des-bouquet-i börtönt 872 ember fogva tartására tervezték.