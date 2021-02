Koronavírus-járvány

BioNTech-vezérigazgató: jó a viszony az EU-val

Jó viszonyban van az EU-val a BioNTech, az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltóanyagok közül a közösségben elsőként engedélyezett szérum fejlesztője - mondta a német biotechnológiai társaság vezérigazgatója egy pénteki német lapinterjúban.



Ugur Sahin a Der Spiegel című hírmagazinban megjelent interjúban kiemelte, hogy nagy eredményeket értek el az Európai Bizottsággal, az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) és a német szövetségi kormánnyal.



Példaként említette, hogy idén az EU-nak biztosítják világszerte a legtöbb oltóanyagot, félmilliárd adagot, és bővítették az EU-s gyártási kapacitást. Dolgoznak azon is, hogy egyszerűbb legyen az oltóanyag tárolása és beadása, és minél gyorsabban elvégezhessék az új mutációk miatt szükséges fejlesztéseket.



Mindezt "egyes megfigyelők kívülről nem látják" - mondta Ugur Sahin azokkal az általa korábban cáfolt sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint kezdetben adagonként 54 euróért akarták értékesíteni a vakcinát, és ezért az EU hónapokig alkudozott a céggel.



A Németországba gyermekkorában családjával török bevándorlóként érkezett orvos - aki a német államfői hivatal pénteki közleménye szerint feleségével, a BioNTech-társalapító Özlem Türecivel együtt megkapja az egyik legmagasabb állami elismerést, a Nagy érdemkereszt csillaggal nevű kitüntetést - a többi között arról is szólt, hogy a Pfizer amerikai gyógyszeripari társasággal együttműködve kifejlesztett oltóanyag számára is meglepően nagy - mintegy 90 százalékos - hatékonysággal akadályozza meg, hogy beoltott emberek terjesszék a vírust.



A SARS-Cov-2 új, fokozottan fertőzőképes mutációról elmondta: nincsenek arra utaló jelek, hogy készítményük nem hatékony az új vírusváltozatokkal szemben.



Hozzátette, hogy hatékony oltóanyagokkal úrrá lehet lenni a világjárványon. "Ez csak idő és átoltottsági arány kérdése" - mondta Ugur Sahin. Szerinte a nyár végére az eddiginél sokkal jobban ellenőrzés alá lehet vonni a járványt, ha elegen oltatják be magukat.



A járvány feletti ellenőrzés "nem azt jelenti, hogy nem történnek többé fertőződések, de azt igen, hogy normális életünk lehet" - mondta a BioNTech vezérigazgatója.



Ugyanakkor a hosszabb távú védettséghez a két adagból álló oltás után, elsőként valószínűleg jövőre, utána pedig nagyjából kétévente mindig kell majd egy emlékeztető oltás, amely véd az éppen terjedő vírusváltozatoktól. Így a Sars-Cov-2 elleni oltás rendszeres megismétlése lehet majd a világjárvány utáni "új normalitás" - fejtette ki Ugur Sahin.