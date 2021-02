Koronavírus-járvány

Babis: Franciaország 100 ezer vakcinát ad Csehországnak

Izrael korábban 5 ezer adag Moderna vakcinát ajándékozott Csehországnak hálából azért, hogy Prága diplomáciai úton támogatja a zsidó államot. 2021.02.25 16:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaország 100 ezer adag Pfizer/BioNTech-vakcinát ad március közepéig Csehországnak a koronavírus-járvány elleni fellépés segítésére - közölte Andrej Babis cseh kormányfő csütörtökön a CTK hírügynökséggel.



"Már hosszabb ideje azon dolgozunk, hogy valamivel több vakcinát szerezzünk. Izraelben sikerrel jártunk, onnan ajándékba kaptunk vakcinákat. Franciaország pedig most március 15-ig 100 ezer vakcinát ígért" - mondta a kormányfő a cseh hírügynökségnek.



Korábbi prágai jelentések szerint Izrael 5 ezer adag Moderna vakcinát ajándékozott Csehországnak hálából azért, hogy Prága diplomáciai úton támogatja a zsidó államot. A kormány döntése alapján ezeket a vakcinákat azok a katonák fogják megkapni, akik a koronavírus-járvány idején a nagyon leterhelt cseh kórházakban teljesítenek szolgálatot.



A Hospodárské Noviny című gazdasági és politikai lap csütörtökön azt írta, hogy a cseh kormányfő Ursula von der Leyenen, az Európai Bizottság elnökén keresztül szólította meg európai uniós partnereit.



Andrej Babis a cseh hírügynökségnek nyilatkozva visszautasította azokat a bírálatokat, miszerint Csehország a rendelkezésére álló vakcinákat sem képes időben felhasználni, és lassú az oltási folyamat.



"Eddig 797 460 vakcinát kaptunk (...), a mai napig 600 429 személyt oltottak be" - magyarázta az oltási helyzetet a kormányfő. Úgy vélte, az oltási folyamat Csehországban jól halad. A cseh egészségügyi szakemberek úgy vélik, a jelenlegi járvány egyetlen megoldása a lakosság minél gyorsabb és nagyobb mértékű beoltása.



Szlovákiában Igor Matovic kormányfő csütörtökön Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy Pozsony is tárgyalásokat folytat uniós partnereivel a koronavírus elleni vakcinák kölcsönzéséről. A szlovák kormány ezzel szeretné áthidalni a jelenlegi ideiglenes vakcinahiányt.



"Az elmúlt héten sokat tárgyaltam Ursula von der Leyennel a vakcinákról. Ezek alapján az Európai Bizottság beindította az úgynevezett SOS mechanizmust a vakcinák kölcsönzésére, ami áthidalhatná a jelenlegi nagyon alacsony szállításokat" - olvasható Matovic bejegyzésében. A szlovák kormányfő azt állította, beszélt Angela Merkel német kancellárral is, aki felajánlotta neki szlovákiai Covid-betegek Németországba szállítását.



A több mint ötmilliós Szlovákiában eddig 294 165 személyt oltottak be, a második adagot 115 269 személy kapta meg - közölte honlapján a szlovák egészségügyi minisztérium.