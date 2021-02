Koronavírus-járvány

Ausztriában a vendéglátó- és szállodaipar mielőbbi nyitást követel

A felszólalók egyetértettek abban, hogy ha belátható időn belül nem nyithatnak ki, az többet árt, mint használ, és nemcsak a gazdaságra nézve, hanem az emberek pszichés egészségének megőrzése tekintetében is.

Mielőbbi nyitást követel az osztrák vendéglátó- és szállodaipar, jóllehet az oszágban egyre nő a napi új koronavírus-fertőzések száma.



Az Osztrák Gazdasági Kamara (WKO) szervezésében csütörtökön nagyszabású online konferenciát tartottak, melyhez csatlakoztak a hét hónapja zárva tartó egyéb ágazatok - többek között a kulturális és sportlétesítmények - neves képviselői, valamint tekintélyes orvosprofesszorok, művészek is.



A felszólalók egyetértettek abban, hogy ha belátható időn belül nem nyithatnak ki, az többet árt, mint használ, és nemcsak a gazdaságra nézve, hanem az emberek pszichés egészségének megőrzése tekintetében is.



Az emberek vissza akarják kapni a szabadságukat, utazni akarnak, étterembe, színházba, koncertre járni. Ha ennek az a feltétele, hogy - hasonlóan mint a közeli testi kontaktust igénylő szolgáltatóknál - negatív koronavírustesztet kell felmutatni, az érintett ágazatok képviselői készek ennek a követelménynek eleget tenni - hangoztatták. Ezen túlmenően a különböző szakágak átfogó, és az egyes területekre lebontott specifikus biztonsági óvintézkedéseket is kidolgoztak, melyek nemcsak a maszkviselést, távolságtartást és higiéniás követelményeket tartalmazzák, hanem egyéb, a befogadóképességre, az ellenőrzésre, a személyi és tárgyi feltételekre kitérő egyedi szabályokat is.



Harald Mahrer, a WKO elnöke és Karlheinz Kopf főtitkár - az általuk képviselt érintettek nevében is - március 15-ei nyitást szorgalmaznak, és egy pontos ütemtervet várnak a kormánytól, hogy minden szabály és előírás betartása mellett visszatérhessenek a normális élethez.



Közben Sebastian Kurz kancellár úgy nyilatkozott a Bild című német napilap csütörtöki számában, hogy nincs értelme egy teljes zárlatnak, amelyet már nem tartanak be az emberek, mert belefáradtak. "A két és fél héttel ezelőtti, a kereskedelemben, iskolákban és bizonyos szolgáltatóknál történt nyitások következtében természetesen emelkednek a napi új megbetegedések Ausztriában, de csak kismértékben, és nem robbanásszerűen " - védte meg a kancellár az osztrák enyhítéseket.



"A járvány harmadik hulláma minket is érint, nem tudjuk kikerülni. Ám ha kontroll alatt tudjuk tartani a járványgörbét, és ahogy egyre jobb idő lesz, és lépésről lépésre előrébb haladunk az oltásokkal, visszatérhetünk a normalitáshoz" - mondta.



Kurz beszélt a lapnak továbbá arról, hogy Ausztria az átfogó tesztelésben, különösen az úgynevezett "belépő tesztekben" látja az áthidaló megoldást, amíg a lakosság átoltottsága el nem éri a megnyugtató szintet. A kancellár emellett egy úgynevezett "zöld útlevelet" szorgalmaz az unióban, melyet szerinte a beoltottak, a gyógyultak és a negatív teszteredménnyel rendelkezők is megkaphatnának.



Ausztriában hétfőn születhet döntés az esetleges további nyitásról, és ennek feltételeiről, de mind a kancellár, mind más felelős politikusok hozzáteszik, hogy csak a járványgörbe megfelelő alakulása esetén.

Az elmúlt 24 órában 2391 embernél mutatták ki a vírusfertőzést, ez 385-tel több, mint az előző napon. A járvány kezdete óta 452 767 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 1291, az intenzív kezelésre szorulók 251-en vannak. A vírusfertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 23-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8493-ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 425 786.