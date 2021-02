Koronavírus-járvány

Romániában megugrott a fertőzésszám és nő a fertőzések aránya a gyermekek körében

Az utóbbi 24 órában újabb 3923 fertőzést diagnosztizáltak az országban, ami több mint másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. 2021.02.25 13:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában ismét növekszik a koronavírus-fertőzések üteme, az utóbbi hetekben pedig főleg a gyermekek körében gyorsult a járvány.



A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 3923 fertőzést diagnosztizáltak az országban, ami több mint másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A többi mutató is azt jelzi, hogy egy hónapos stagnálás után a járvány újabb hulláma érte el Romániát. A csütörtöki 81 haláleset húsz százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Csaknem tíz napja ismét emelkedőben van az aktív esetek száma - most már meghaladta a 38 ezret -, és egyre több (7640) fertőzött szorul kórházi ellátásra.



A közegészségügyi intézet (INSP) legutóbbi Covid-tanulmánya szerint főleg a 0-19 éves korosztály esetében ugrott meg a fertőzések aránya: a február első hetében regisztrált adatokhoz képest múlt héten 60 százalékkal több gyermeknél mutatták ki fertőzést.



Az INSP szerint a növekményt nem lehet a (gyermekeket is könnyebben megfertőző) brit vírusmutáció közösségi elterjedésével magyarázni, az intézet egyértelműen az iskolák február 8-i megnyitásának és a "világjárvány-fáradtságnak" (a fegyelem lazulásának) tulajdonítja a jelenséget.



Szerencsére a gyerekek általában tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel vészelik át a fertőzést, csak 2,9 százalékuk került kórházba és 0,2 százalékuk intenzív terápiára. Mivel a fertőzött gyerekek 97 százaléka otthon van karanténban, az INSP szerint az iskolanyitásnak hamarosan közvetett hatása is jelentkezhet a családtagok megfertőzése révén.



Azt is megfigyelték, hogy február folyamán 6-8 százalékkal csökkentek az esetszámok a 60 év feletti korosztálynál.



Az INSP több lehetséges forgatókönyvvel számol, de ezek mindegyike a járvány újabb gyorsulását vetíti előre a következő hónapban. A leginkább derűlátó változat az, hogy az átlagos esetszám napi 1 százalékkal emelkedik: ebben az esetben egy hónapon belül napi 3300 új esetre lehet számítani. Ha azonban naponta 4 százalékos ütemben gyorsul a járvány, az INSP szerint egy hónap múlva már a novemberi csúcsot - és az egészségügyi ellátó rendszer befogadóképességét - meghaladó napi 8900 megbetegedésre kell felkészülnie Romániának.