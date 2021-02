Koronavírus-járvány

Az izraeli kormány újabb járványügyi korlátozásokról döntött

Járványügyi korlátozásokról döntött az izraeli kormány a hétvégi purim örömünnep idejére - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



A kormány a kedd esti ülésén jóváhagyta az éjszakai kijárási tilalom bevezetését a purim ünneplésének idejére, csütörtöktől vasárnapig. Este fél kilenctől reggel 5-ig tilos lesz a közlekedés, és nem csak a nyilvános, hanem a házibulikat is betiltották: nem szabad más otthonában tartózkodni sem.



Tekintélyes rabbik felszólították híveiket, hogy idén ne részegedjenek le ezen a zsidók megmenekülésére emlékező jelmezbálos örömünnepen. A zsidó vallási parancs szerint ilyenkor addig kell inni, amíg nem tudják megkülönböztetni egymástól az Eszter könyvében szereplő, a zsidók elpusztítására törekvő, átkozott Hámánt és az áldott emlékű Mordechájt.



A korlátozással hetek óta visszaszorulóban lévő járvány feléledését próbálják megakadályozni, mert az egészségügyi minisztérium szerint már harmadik napja ismét növekszik a fertőzési ráta. A vírus szaporodási mérőszáma jelenleg 0,9, vagyis tíz koronavírus-fertőzött ember kilencnek adja át a kórt. Néhány napja még 0,8 alatt volt ez a mutató.



"Az oltások nem jelenthetnek eufóriát. Beoltottságunk még mindig nem elég a purim önfeledt ünneplésére" - mondta Juli Edelstein egészségügyi miniszter. Izrael világelső a koronavírus elleni átoltottságban, a lakosság csaknem harmadát már kétszer beoltották a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal.



Izrael diplomáciai gesztusként átad százezer dózis Moderna-oltóanyagot 15, Jeruzsálem segítségét kérő országnak, cserébe a diplomáciai támogatásért. A ynet értesülése szerint az országok egyenként ötezer adagot kapnak a vakcinából.



A listán szerepel Magyarország is. Mellette afrikai országok, valamint többek közt Olaszország, Csehország, Honduras és Guatemala. A miniszterelnöki hivatal hozta nyilvánosságra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ezen döntését, amelyről előzőleg nem értesítették a minisztereket.



"Netanjahu elszámolási kötelezettség nélkül kereskedik az izraeli állampolgárok oltásaival, melyekért adójukkal fizettek. Úgy viselkedik, mintha egy királyságot vezetne, nem pedig demokratikus államot" - írta Tweeter-fiókjában Beni Ganz védelmi miniszter, a Kék-Fehér párt elnöke, Netanjahu koalíciós partnere.



"Egy ilyen lépés megbeszélést és jóváhagyást igényel. Csak biztonsági, diplomáciai, vagy sürgős orvosi szükséglet igazolhatja, és Netanjahunak ezt be kell mutatnia a nyilvánosság előtt vagy legalábbis jóvá kell hagyni a megfelelő fórumokon" - tette hozzá.

Kedden 76 845 embert oltottak be először és 69 769-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 4 537 244-en (az ország lakosságának 48,98 százaléka) kapták meg az első és 3 146 509-en a második dózis vakcinát is.



A 74 164 tesztből 4395 vírushordozót azonosítottak, ami 6,1 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 761 551-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 42 045 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1266 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 795-en súlyos állapotban vannak, és 259 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2vírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 5648-en haltak meg Izraelben.