Nagy-Britannia

Kiderült, miért került kórházba Fülöp herceg

Fertőzéses megbetegedés miatt szorul kórházi kezelésre Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő férje - közölte kedden a Buckingham-palota.



A 100. évében járó Fülöp herceg múlt kedden feküdt be a VII. Eduárd királyról elnevezett londoni kórházba.



Az udvar illetékese az akkori hivatalos közleményben nem részletezte, hogy a hercegnek milyen panaszai vannak, csak annyit közölt, hogy Fülöp nem érezte jól magát, és orvosának tanácsára vonult néhány napra kórházba megfigyelés és pihenés céljából.



A kórházi kezelés azonban már egy hete tart, és a Buckingham-palota - a brit királyi család első számú londoni hivatala és rezidenciája - a sokasodó találhatásokra reagálva kedd délután rövid közleményt adott ki, amely szerint az edinburghi hercegnek fertőzéses megbetegedés miatt van szüksége kórházi ápolásra, de reagál a kezelésre és jól érzi magát.



A palota szóvivője továbbra sem részletezte, hogy a királynő férje milyen betegséggel bajlódik, közölte ugyanakkor, hogy Fülöp várhatóan néhány napig még kórházban marad.



A herceg állapotáról szóló sajtótalálgatások különösen azután sokasodtak meg, hogy Fülöpöt a minap meglátogatta a kórházban az uralkodói házaspár legidősebb fia, Károly trónörökös, aki vidéki birtokáról utazott Londonba, kifejezetten a látogatás céljából.



A 72 esztendős Károly herceg kórházi látogatása élénk feltűnést keltett, különös tekintettel arra, hogy a királyi család legmagasabb rangú tagjai ritkán keresik fel kórházban tartózkodó szeretteiket, és a koronavírus-járvány miatt a legtöbb brit kórházban szigorúan korlátozzák a betegek látogatását.



Udvari illetékesek már a múlt héten hangsúlyozták, hogy Fülöp herceget nem koronavírus-fertőzés miatt kellett kórházba vinni.



Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő - aki áprilisban ünnepli 95. születésnapját - január 9-én megkapta a koronavírus elleni oltást.



Az uralkodói házaspár legfiatalabb gyermeke, az 56 esztendős Eduárd herceg kedden, nem sokkal a Buckingham-palota közleménye előtt a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy édesapja az egyheti kezelés után már sokkal jobban érzi magát, és alig várja, hogy hazatérhessen.



Fülöp herceg, aki júniusban tölti be 100. életévét, legutóbb 2019 karácsonya előtt töltött négy napot ugyanabban a kórházban, ahol most is kezelik.



Az udvar illetékese annak idején is csak annyit árult el, hogy Fülöp egy régebb óta fennálló egészségi probléma miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba megfigyelés és kezelés céljából.



Az utóbbi egy évtizedben többször előfordult, hogy az edinburghi hercegnek - aki egyébként szinte kikezdhetetlen egészségi állapotáról közismert - kórházi kezelésre volt szüksége, és korábban is voltak fertőzéses megbetegedései.

A legnagyobb riadalmat az okozta, amikor Fülöpöt 2011 karácsonyának előestéjén mellkasi fájdalmak miatt a királyi család Londontól északkeletre fekvő téli rezidenciájáról, Sandringham kastélyából a légierő helikopterével kellett kórházba szállítani. Akkor szívkoszorúér-elzáródást diagnosztizáltak nála, és a panasz okát szívkatéteres beavatkozással és egy artériatágító betét beültetésével sikeresen megszüntették.



Az edinburghi herceg 2017 őszén hivatalosan visszavonult a közszerepléstől és azóta nem fogad el meghívásokat nyilvános eseményekre.



II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját.