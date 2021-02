Koronavírus-járvány

San Marinóba megérkezett az első Szputnyik V-szállítmány

San Marinóban az egészségügyi dolgozókat oltják be elsőként a Szputnyik V orosz vakcinával, amelyből az első szállítmány kedden érkezett meg a miniállamba. Olaszországban, a lombardiai Brescia városában egészségügyi vészhelyzetet rendeltek el az újabb vírusmutációk terjedése miatt.



Furgonnal érkezett meg San Marino Köztársaságba az orosz vakcina első szállítmánya - közölte az olaszországi orosz nagykövetség. Az Olaszországgal közös határtól a gépjárművet a köztársaság rendfenntartó erői kísérték a helyi közegészségügyi intézetig, ahol megfelelő hűtőládákban helyezték el az ampullákat.



Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják meg a tervek szerint csütörtöktől.



San Marino Köztársaság vasárnap jelentette be, hogy megállapodást írt alá a Szputnyik V megvásárlásáról a 34 ezres lakosság beoltására. Az orosz oltóanyagra a többi vakcina hiánya miatt volt szükség, mivel az apró állam december óta alig részesült Pfizer-BioNTech, Moderna és AstraZeneca oltóanyagból. Ezért San Marino úgy döntött, hogy saját maga szerzi be a lakossága számára elégséges adagot.



Az Oroszországgal aláírt jegyzőkönyv "ismételten bizonyítja az államok közötti együttműködés jelentőségét" - hangoztatta korábban Luca Beccari külügyminiszter. Úgy vélte, az új koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelemnek "semmilyen geopolitikai színezete nem lehet, nem ismerhet határokat".



Az olasz sajtó szerint San Marino a harmincadik ország a világon, mely az orosz vakcinát használja.



Ezzel egy időben az új koronavírus-járvány első hulláma óta kiemelt gócpontnak számító északnyugat-olaszországi Lombardia tartomány vezetése elrendelte Brescia városának lezárását kedd este hat órától. A térség az eddiginél súlyosabb, "sötétnarancssárga" veszélyességi fokozatot kapott, ami azt jelenti, hogy a bölcsödétől az egyetemig a tantermi oktatást ismét teljesen leállították, bezárt a nem szükségleti cikkeket áruló kereskedelem és a vendéglátás, lezárták a városok, települések területét, valamint minden lehetséges ágazatban távmunkavégzésre álltak át.



Ugyanilyen korlátozásokat vezettek be Bergamo és Cremona övezetében, vagyis pontosan azon a területen, ahol tavaly februárban elindult a Covid-19 betegség terjedése.



Guido Bertolaso lombardiai járványbiztos, az olasz polgári védelem egykori vezetője szerint a régiót elárasztotta fertőzöttekkel a járvány harmadik hulláma, amelyhez a vírusmutációk, mindenekelőtt a nagy-britanniai variáns erőteljes terjedése vezetett. A kórházakban minél több osztályt a Covid-19-betegeknek igyekeznek átadni. A tartomány arra készül, hogy a magasabb betegszámú területekre összpontosítja az oltást.



Roberto Speranza egészségügyi miniszter a korlátozások országos szigorítását sürgeti, miközben a bal- és jobboldali pártok is közösen kérték a korlátozások újragondolását Mario Draghitól.

A jobboldali Liga vezetője, Matteo Salvini kedden egyeztetett a miniszterelnökkel a vendéglátás, az edzőtermek, az uszodák esetleges újranyitásáról. "Az egészség védelmét a munkához való joggal kell párosítani" - nyilatkozott Matteo Salvini. Hozzátette, ugyanilyen jelentősnek tartja azt is, hogy Olaszország önállóan tudjon vakcinát gyártani. Sajtóértesülések szerint az Európai Unió is felvetette az olaszországi vakcinagyártást, melynek esélyeit a Liga politikusa, Giancarlo Giorgetti gazdasági fejlesztésért felelős miniszter méri majd fel.



A Liga elképzeléseit a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa, Stefano Bonaccini a közép-olaszországi Emilia Romagna tartomány elnöke is támogatja. Bonaccini is úgy látja, hogy az alacsonyan járványveszélyes térségekben újra kell nyitni a bárokat, éttermeket akár késő estig.



Kedden a járvány olaszországi halálos áldozatainak száma túllépte a 96 ezret.