Izraelben korlátozások bevezetésére készülnek a purimi örömünnep idejére

A purimi örömünnepen még a zsinagógákban is jelmezbálokat tartanak, és a zsidó vallási parancs jelentős alkoholfogyasztást ír elő. 2021.02.22 11:17 MTI

Izraelben korlátozások bevezetésére készülnek a hatóságok az általában nyilvános felvonulásokkal, jelmezbálokkal és összejövetelekkel ünnepelt purimi örömünnep idejére, hogy elejét vegyék a koronavírus-járvány újbóli felerősödésének - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn.



Az egészségügyi miniszter éjszakai kijárási tilalmat szeretne a csütörtök-pénteken esedékes purim örömünnepre, amelyen még a zsinagógákban is jelmezbálokat tartanak, és a zsidó vallási parancs jelentős alkoholfogyasztást ír elő.



A hagyomány szerint ezen a napon addig kell inni, amíg nem tudják megkülönböztetni egymástól az Eszter könyvében szereplő, a zsidók elpusztítására törekvő, átkozott Hámánt és az áldott emlékű Mordechájt.



Elsősorban a fiatalok szokásos házibulijait próbálják megakadályozni, mert a járvány terjedésétől tartanak a nagyszámú, koronavírus elleni vakcinával még be nem oltott ember részvétele miatt.



Egyelőre néhány, egészségi okból engedélyezett kivétel mellett csak a 16 év fölöttiek kaphatnak oltást Izraelben, és ezért veszélyesnek tartják a fiatalabb korosztályok várható gyülekezését a hét végén.



"Minden lehetőséget mérlegelünk. Egyrészt szeretnénk, ha az emberek ünnepelnének, másrészt a biztonságot is szeretnénk elérni, és az arany középutat keressük" - nyilatkozta Juli Edelstein egészségügyi miniszter. Tavaly a purimi bulik okozták a koronavírus-járvány első, tavaszi hullámának kitörését Izraelben.



Egyre komolyabb vita zajlik a csaknem egy éve távoktatásban tanuló 12-16 éves korosztály visszatéréséről az iskolapadokba. Az ország 17 legjelentősebb városa összefogott, és bejelentette, hogy a kormány rendelkezései ellenére szerdától számukra is megnyitják az iskolák kapuit, mert otthontartásuknak egyre súlyosabbak az oktatási, szociális és pszichológiai következményei.



Ran Erez, a pedagógusok szövetségének elnöke viszont ellenzi ezt a lépést. "A polgármesterek kirívóan felelőtlenek voltak, amikor úgy döntöttek, hogy saját kezükbe veszik a törvényt, és törvénysértésre késztetik a tanárokat és az igazgatókat" - nyilatkozta.



"Nincsenek orvosi és járványügyi ismereteik, és ezért kizárólag az egészségügyi minisztériumnak és szakértőinek kell dönteni. Milyen felelősséget vállalna ezen polgármesterek egyike, ha netán súlyosan megbetegedne egy tanuló vagy egy tanár?" - tette fel a kérdést a pedagógusok vezetője.



Vasárnap 78 971 embert oltottak be először és 77 868-at másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 4 376 971-en (az ország lakosságának 47,25 százaléka) kapták meg az első és 2 997 642-en a második dózis vakcinát is.

Vasárnap 50 020 tesztből 3041 vírushordozót azonosítottak, ami 6,3 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 752 398-an fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 39 640 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1310 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 838-an súlyos állapotban vannak, 275 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2vírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 5585-en haltak meg Izraelben.