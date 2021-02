Koronavírus-járvány

A DK petíciót indít a szabad vakcinaválasztásért

A Demokratikus Koalíció (DK) petíciót indít a szabad vakcinaválasztásért - jelentette be a párt országgyűlési frakciójának helyettes vezetője vasárnap online sajtótájékoztatón.



Arató Gergely közölte: azt követelik, hogy mindenki maga dönthesse el, milyen vakcinában bízik, mit adat be magának és ezért senkit ne érjen hátrány.



Ez azt követően vált szükségessé, hogy a Fidesz az Országgyűlésben elutasította a DK erre vonatkozó törvényjavaslatát - tette hozzá az ellenzéki politikus.



Hangsúlyozta, hogy a DK oltáspárti közösség, ám felelősen is gondolkodnak. Ezért nagyon veszélyesnek tartják a vakcinákkal kapcsolatos ellentmondásos kormányzati kommunikációt, ami csökkenti az oltási hajlandóságot. Ez utóbbi folyamat viszont veszélyezteti a normális élet újraindulását - fűzte hozzá.



Az embereknek muszáj tisztán látniuk - folytatta -, amit nem segít, hogy a kormány tagjai össze-vissza beszélnek és egymásnak ellentmondó információkat közölnek. "Mi európai magyarok követeljük", a kormány tegye lehetővé, hogy az emberek eldönthessék, milyen készítményben bíznak meg - mondta.



"A 133 bátor ember pedig nyugodtan adassa be magának az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett, ellenőrizetlen kínai vakcinát, ha annyira bíznak benne" - fogalmazott a kormánypárti parlamenti képviselőkre célozva az ellenzéki politikus.