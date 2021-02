Koronavírus-járvány

Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást

Ötpontos akciótervet dolgozott ki a húsvétig terjedő időszakra az osztrák egészségügyi tárca, hogy elkerüljék a rohamléptekkel terjedő vírusmutációk robbanásszerű elburjánzását, az osztrák védekezés a tesztelésre helyezi a fő hangsúlyt, amíg a lakosság átoltottsága nem éri el a megfelelő szintet.



Rudolf Anschober egészségügyi miniszter több fórumon is kockázatosnak nevezte a húsvétig tartó időszakot. Egyfelől, mivel a vírusmutációk egyik jellemzője, hogy sokkal fertőzőképesebbek, mint az eredeti vírustörzs, így sokkal több ember kaphatja el a betegséget, másfelől, mert Ausztriában mind a brit, mind a dél-afrikai variáns is jelen van már.



Az akcióterv legfontosabb elemei között van a vírusmutációk kontroll alatt tartása: minden egyes "mutációgyanús" pozitív PCR teszt további vizsgálata. A hatékonyabb FFP2-es maszkok használata, és a nagyobb, két méteres védőtávolság következetes betartása és betartatása. Még gyorsabb és hatékonyabb kontaktkutatás, a tesztstratégia átfogó megvalósítása, továbbá az oltások felgyorsítása, a mindenkori szállítási időpontok és a leszállított mennyiségek függvényében.



"A tesztstratégia megvalósulásának, többek között a "belépő tesztként" működő igazolásoknak az előfeltétele természetesen a lakosságnak nyújtott széleskörű ingyenes szűrési lehetőség. Ez hétről-hétre növekszik." - hangsúlyozta a tárcavezető a közleményben.



Az ország tesztkapacitása a felállított "tesztutcák" tekintetében jelenleg eléri a heti 1,9 milliót. Ehhez jön még a szintén ingyenes szűrést kínáló 895 gyógyszertár, illetve 1050 nagyvállalat kapacitása, és az iskolák heti rendszerességgel elvégzett szűrése.



Az átfogó és rendszeres tesztelés lehetővé teszi, hogy kiszűrjék a pozitív eseteket, és így megszakítsák a fertőzési láncolatokat.



A gyakorlatban is jól működő "belépő teszt" alkalmazhatósága - mely a szolgáltatások igénybevételét biztosítja az újranyitott fodrászatok, kozmetikák és masszázsszalonok esetében - már az éttermek vonatkozásában is felmerült, de erről még nem született döntés.



Ausztriában az oltások száma hétvégén átlépi a félmilliót, közülük 200 ezren a második vakcinát is megkapták már. Február utolsó hetére 180 ezer adagot várnak, míg márciusban több, mint egymilliót.



Az elmúlt 24 órában 1838 embernél mutatták ki a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 445 374 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 1262, az intenzív kezelésre szorulók 257-en vannak. A vírusfertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 18-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8 386 -ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 420 509.