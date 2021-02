Koronavírus-járvány

Megnyíltak a kereskedelmi, sport- és kulturális létesítmények Izraelben

Megnyíltak vasárnap a boltok, a bevásárlóközpontok és a piacok, valamint a kulturális- és sportintézmények, és újraindultak számos újabb településen az iskolák Izraelben.



A fokozatos nyitás második szakaszában, öt hónapos szünet után szigorú járványügyi korlátozásokkal ismét megnyíltak az uszodák és a konditermek, az utcafrontra néző boltok, a bevásárlóközpontok és a piacok, valamint a múzeumok és a könyvtárak is.



A boltokba minden vevő beléphet maszkban és a kétméteres távolság megtartásával, de a kulturális és sportintézményekbe csak az egészségügyi minisztérium oltási igazolását felmutatókat vagy már nem fertőző volt vírushordozókat engednek be.



Izraelben vasárnap kezdődik a szombati munkaszüneti nap után a következő hét. Ez a vasárnapi hétkezdet több százezer, kevésbé fertőzött településeken élő újabb gyermek számára visszatérést jelentett az iskolapadokba. A 12-16 éves korosztály viszont továbbra is csak távoktatással tanulhat, és emiatt tiltakozó nagygyűléseket tartanak számos plázánál az érintett gyermekek és szüleik vasárnap délután.



A pénteken és szombaton azonosított új fertőzöttek háromnegyede 39 év alatti volt, és szombaton az új vírushordozóknak csak 7,2 százaléka, pénteken pedig mindössze 5,9 százaléka volt 60 év fölötti, amit az idősebbek jelentős beoltottságával magyaráznak a szakemberek.



Az oltások nyomán változás történt a súlyos Covid-betegek kor szerinti összetételében: a múlt héten már csak 50 százalékuk volt 60 év fölötti, miközben 30 százalékuk 40 és 60 év közötti volt.



Egyre nagyobb arányban betegednek meg a fiatalok, és a súlyos esetek között több várandós nő is van. Elhunyt vasárnap hajnalban Jeruzsálemben egy négygyermekes 32 éves nő, ki a múlt héten súlyos légzési nehézségekkel, terhessége 30 hetében került kórházba. Gyermekét császármetszéssel világra segítették, de az újszülött sem maradt életben.



A koronavírus-fertőzés terjedési rátája stabilan, már napok óta 0,79, vagyis minden 100 új fertőzött átlagosan 79 embernek adja át a vírust, ami a járvány fokozatos visszaszorulását jelzi.



A mintegy 9,3 milliós Izraelben a 16 év fölötti lakosságból már 4,3 millió embert, köztük a hatvan év fölöttiek 89 százalékát már legalább egyszer beoltották a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal.



Szombaton helyi mércével mérve igen kevés, mindössze 18 297 tesztből 1164 vírushordozót azonosítottak, ami 6,4 százalékos arányt jelent. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 44 752 aktív fertőzöttet tart nyilván az izraeli egészségügyi minisztérium és 847 súlyos beteget ápolnak a Covid-19 betegség okozta szövődményekkel a kórházakban. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben múlt év februárja óta 5542-en haltak meg Izraelben.